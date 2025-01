Carlo Ancelotti apuró a Vinícius Júnior para que se quede en Real Madrid ante la monumental oferta de Arabia Saudita

En la antesala a lo que será el partido donde Real Madrid visitará a Stade Brestois 29 por la última jornada de la UEFA Champions League, donde Carlo Ancelotti no contará con la presencia de Vinícius Júnior por acumulación de amarillas, el entrenador se refirió a lo que sería la multimillonaria oferta que llegaría desde Arabia Saudita por el delantero brasileño.

A lo largo de los últimos días, el periodista Ben Jacobs reveló, para el portal y podcast de Give Me Sport, que desde Medio Oriente están dispuestos a desembolsar una suma de 350 millones de euros para quedarse con el ex Flamengo, por quien Real Madrid abonó 45 millones de la misma moneda a la hora de sacarlo de Río de Janeiro. Y si bien aún no hubo una definición, Ancelotti presionó al delantero.

Mientras brindaba la conferencia de prensa previa al cotejo copero, el entrenador italiano fue consultado al respecto a la mega oferta que recibiría el futbolista de 24 años, y fue contundente: “Lo entiendo todo, en el fútbol lo entiendo todo. También entendí cuando Kroos quiso retirarse. Y sólo unos pocos lo hicieron. Estas decisiones son individuales. Pero ya lo dije: lo veo feliz, con ganas de quedarse aquí y ganar títulos con el Real Madrid. Creo que elegirá la gloria“, aseveró.

Hace tiempo que el Fondo de Inversión Pública (PIF) del gobierno saudí busca llevarse a Vini y así depositarlo en Al Ahli, uno de los grandes de dicho país. Pero todavía la propuesta formal no arribó a las manos de Florentino Pérez, y en el Santiago Bernabéu esperan que la decisión del futbolista sea la que todos los aficionados esperan: que continúe hasta mediados de 2027, fecha en la que finalizará su contrato. Por las dudas, Ancelotti ya habló…

Vinícius Júnior podría irse de Real Madrid. (Getty Images)

Arabia Saudita podría realizar la oferta más grande de la historia del fútbol

En caso de que Real Madrid acepte este futuro ofrecimiento por Vinícius Júnior, se convertiría con diferencia en la transferencia más cara de la historia de este deporte a 8 años de la que aún reina en los listados.

Es que, en 2017, Paris Saint-Germain le pagó 222 millones de euros a Barcelona para quedarse con un imponente Neymar, que rompió la delantera junto a Lionel Messi y Luis Suárez para hacer equipo con Kylian Mbappé.

