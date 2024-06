A sus apenas 34 años Javier Pastore vive un momento más que singular. La joya nacida a nivel de fútbol por Talleres y que supo brillar por destinos como PSG o Palermo en Italia continúa lidiando con una lesión que para muchos suponía el final de una carrera que incluso tuvo finales con la selección Argentina. En una entrevista dada a MARCA en las últimas horas, el cordobés no dudó a la hora de hablar de sus próximos pasos. Fue ofrecido a Boca Juniors meses atrás.

“Dije que me iba a dar unos meses para ver cómo estoy y si iba a poder jugar o no. Mi cabeza me dice que pare. Es una realidad pero todavía no lo digo porque el fútbol es mi pasión y si me encuentro bien y en condiciones para volver a jugar. Lo haré”, palabras del argentino a MARCA en medio de una entrevista en Suiza donde el cordobés prepara el curso de Gestión de Clubes de la FIFA. La operación de cadera izquierda que se realizó tiempo atrás y los dolores en la zona le obligaron a poner el freno para tener una vida cotidiana sin dolencias.

Pastore todavía no dice adiós, pero no niega que la posibilidad se encuentra en el aire. El argentino confiesa que todo pasará por saber cómo evoluciona la zona luego de su recuperación y de igualmente que ofertas tendrá Javier si se llega a dicho momento: “Me operé y no tengo claro qué hacer. Voy a tomar un tiempo de reflexión, pero mi cabeza me dice que llegó el momento de decir adiós”.

Qatar Sports Club. Es el último equipo donde pudimos ver al mítico volante de ese Huracán que en el 2009 maravilló a Argentina. Tras 8 partidos y 2 goles en la campaña 2022/2023 empezaban los problemas en una cadera que de momento y como confiesa Pastore, ha dado algo de tregua al jugador. Talleres, el Globo, Palermo, PSG, Roma y Elche, los otros capítulos de una carrera con hasta 448 choques oficiales y un total de 57 gritos sagrados. Javier Pastore, sin filtro sobre el momento que vive.

Pastore con Elche y ante Getafe en su último partido en Europa: IMAGO

La carrera de Pastore tampoco se entiende sin la selección Argentina. Un total de 29 partidos disputó el media punta con un combinado que le vio marcar 2 goles y dar 5 asistencias desde el 2010 hasta el 2017. El punto más alto llegó en una Copa América del 2015 donde Javier disputó 6 duelos oficiales y donde su sociedad con Lionel Messi estuvo apunto de romper una racha de varios años de sequía. A sus 34 años el Flaco anuncia que pronto habrá decisiones sobre su futuro.

Cuando Pastore fue ofrecido a Boca

BOLAVIP y Germán Garcia Grova marcaron todo en el pasado mes de mayo. Pastore era ofrecido a Boca en medio de los choques de Copa Suramericana para los de Diego Martínez. Su buena relación con Riquelme aceleró los primeros contactos entre las partes, pero todo quedó en eso con el paso del tiempo. No es la primera vez que dicha operación se encuentra en el aire.

Tremendos elogios a Mbappé

“Es un chico joven con muchas ganas de seguir ganando, de seguir creciendo, así que le deseo todo lo mejor. Tuve la suerte de tenerlo de compañero y me hace muy feliz su crecimiento. Le espera el Real Madrid así que lo esperaremos en Madrid con los brazos abiertos. El mejor sitio”, más reflexiones de Pastore en MARCA y ahora sobre el flamante fichaje de la casa blanca. Más pronto que tarde, Javier tomará decisiones de peso.