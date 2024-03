Ya pasó más un año y tres meses desde que la Selección Argentina le ganó la final del Mundial 2022 a Francia para obtener su tercera estrella a nivel histórico. A pesar del tiempo transcurrido, el episodio que derivó en la primera Copa del Mundo para Leo Messi en su carrera sigue trayendo detalles inéditos y desconocidos, como el que este jueves contó Javier Pastore.

El cordobés de 34 años, quien supo compartir selección con Messi y es una leyenda del PSG, reveló una conversación que tuvo con Kylian Mbappé en un evento del club parisino posterior al Mundial 2022. En la misma, el francés de 25 años respondió a Pastore una frase dedicada a Messi con un insulto, aunque a modo amistoso.

En diálogo con La Nación, en una extensa nota en donde habló de todo, el ex Roma y Palermo contó: “Con Kylian hablé después del Mundial. Lo vi un par de meses después de la final en Qatar, cuando PSG fue a entrenar y a hacer un partido. Y estuve en el vestuario, con él, con Messi, con Neymar. Lo felicité por el Mundial que había hecho y me dijo: ‘Noooo, si el hijo de puta este de Messi nos ganó el Mundial…’ Como un chiste, como diciendo que Leo lo había ganado solo“.

Como una broma, Mbappé se refirió a la determinación que el capitán albiceleste tuvo durante toda la Copa del Mundo y la final en sí, partido en el que anotó dos goles y encaminó la definición por penales a favor de Argentina para terminar levantando el título por tercera vez en la historia y por primera vez en su carrera. El francés declaró en más de una ocasión su admiración por Messi y que haber compartido cancha y vestuario con él en el PSG fue sueño. Un fenómeno, y una inédita historia suya relatada por Pastore.

Pastore y lo vivido entre Messi y el PSG

Además de la frase jamás contada de Mbappé sobre Messi y la final del Mundial, el cordobés también se refirió a la tensa relación entre el ocho veces ganador del Balón de Oro y el club parisino. “Esa situación incómoda estuvo propiciada más por el francés que por el club. Viéndolo de afuera, el club se trató de proteger a sí mismo porque el club sigue ahí y seguirá ahí. Y la gente va a seguir yendo a la cancha a ver a su club. Un club nunca se va a poner del lado del jugador, nunca, porque tienen por detrás muchísimas más cosas que un solo jugador, aunque hablemos del mejor del mundo“, enfatizó en La Nación.

Además, Pastore comparó su situación con la de Messi en Francia: “El francés estaba muy dolido por el Mundial, y por un montón de cosas, y no le perdonaban ni un pase errado. Sentían despecho. Y lo silbaron, como increíblemente silbaron a Neymar. El francés es difícil, y es difícil ganárselo. Yo he tenido suerte, a mí me han querido mucho desde el primer día, y sostienen un afecto que sólo agradezco. A veces no logro entender por qué me quieren tanto“.

El elogio de Pastore a Mbappé

Más allá de la declaración inicial sobre Mbappé y Messi, Pastore también llenó de elogios al parisino, comparándolo incluso con Leo: “Hablé mucho con Kylian, es un chico muy centrado: perdió una final y al día siguiente ya estaba pensando en lo próximo que iba a ganar. Tiene una mentalidad increíble. Lo conozco mucho, tengo una muy linda relación con él y es un ganador, compite al 100%. Me sorprende su seriedad a esa edad. Esa seriedad solamente se las había visto a Cristiano Ronaldo y a Messi. Ya en las generaciones nuevas es muy difícil encontrar la concentración y la seriedad que tiene Kylian. No lo veo en otros jóvenes… quizás sí en Haaland. Pero es difícil encontrar esos rasgos. Kylian está siempre concentrado y dispuesto a dar más, y eso siempre me resultó sorprendente“.