La historia de Wayne Rooney con el alcohol es bien documentada, y justamente en su documental, esta adicción con la que el ex delantero inglés convivió gran parte de su vida, tiene su propio capítulo en especial. Y ahora Rooney volvió a darnos detalles sobre aquellos tiempos donde el alcohol era más que el fútbol.

En la última edición del podcast de Sky, Stick to Football, Wayne Rooney se sinceró con Rio Ferdinand, su ex compañero del Manchester United y hoy presentador en dicho espacio. “Conoces donde me crie”, le recalcó Rooney a Ferdinand. “No era un lugar fácil en el que vivir, pero me encantaba vivir allí. Es un lugar que me enseñó muchas cosas diferentes”, reconoció.

Entonces, Rooney procedió a contar una anécdota que nunca antes había revelado, y data de mucho antes de que conociéramos su nombre y lo viéramos debutar con la camiseta del Everton en la Premier League. “Sucedió cuando tenía 14 años, recuerdo que estaba cruzando la calle… era un jueves o algo así. El sábado tenía que jugar para la Sub 19 del Everton con Colin Harvey como entrenador”, inicia su relato.

“En fin, estaba cruzando la calle, tenía una botella de cidra, un paquete de cigarrillos y un auto frenó para dejarme pasar. Era Colin Harvey”, reveló. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, ya que Harvey no le dio una reprimenda a Rooney por tener alcohol y cigarrillos con 14 años y bajo su mando en el Everton, sino todo lo contrario. “Solíamos ir a una casa abandonada y vacía, nos metíamos por la ventana y nos sentábamos a beber”, reveló.

Wayne Rooney y una legendaria carrera a pesar de las adicciones

Hoy, con 38 años, la carrera de Wayne Rooney lleva unos cuantos años finalizada. En su palmarés descansan un premio a MVP de la Premier League, cuatro al mejor futbolista de la temporada del Manchester United y una bota de oro del Mundial de Clubes, a nivel individual.

En la otra cabina se encuentran las cinco Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Europa League, una FA Cup, cuatro Carabao Cup y cuatro Community Shield, todas ganadas con el Manchester United, club del cual es el máximo goleador histórico con 253 tantos.

“Cuando miras atrás te das cuenta que tuve varios problemas en mi vida, terminé bebiendo de más y eso tuvo su impacto”, reconoce Rooney. “Muchos dirán ‘Si no hacías eso, podrías haber jugado a un nivel incluso más alto, logrado más, jugado por más tiempo’, pero claro, es una mirada en retrospectiva.”

Lo cierto es que, a pesar de todo lo que pasó en su vida personal, Wayne Rooney tuvo una carrera legendaria y su figura quedará marcada en la historia del Manchester United.

Su carrera como entrenador

Tras dejar el DC United, en su última experiencia como futbolista, Wayne Rooney tomó el cargo de entrenador interino del Derby County en 2020, puesto que se transformó en permanente en enero del 2021. Sin embargo, luego de un año y medio dejó el equipo para dirigir al mencionado DC United.

Su experiencia en Estados Unidos duró poco más de un año, con resultados dispares, antes de tomar el cargo de entrenador en el Birmingham, club que dejó en enero de este 2024 tras apenas 15 partidos en el cargo y un 0,67 de porcentaje de puntos por partido.

De momento se encuentra sin equipo y esperando una nueva oportunidad en el fútbol, aunque si no llega siempre puede dedicarse al boxeo, algo que está pensando seriamente.