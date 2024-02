Tal vez te suene la Velada del Año, el evento de boxeo que rompe audiencias en Twitch cada año con Ibai Llanos al mando. Se trata de una noche donde influencers y figuras reconocidas de diferentes mundos se suben al ring para boxear. Pues el mundo anglo tiene su propio evento bajo el desarrollo de KSI y su empresa Misfits Boxing, y parece que pronto podremos ver a Wayne Rooney allí.

A pesar de llevar ya tres años fuera de las canchas, el histórico delantero inglés apenas tiene 38 años y si bien su físico no es el de Cristiano Ronaldo, todavía tiene mucho por dar. Y todo hace indicar que su próxima aparición deportiva será sobre el ring.

De acuerdo a medios británicos, Wayne Rooney se encuentra en charlas con Misfits Boxing para participar de uno de sus eventos, lo cual no sólo le generaría una bolsa multimillonaria, sino que lo conectaría con una de sus grandes pasiones.

En 2019 Rooney reveló que el boxeo es el deporte que más le gusta mirar: “Mi padre boxeaba y toda mi familia también lo hacía. He crecido con el boxeo, y mi tío aún tiene un gimnasio en Croxteth, el cual maneja desde hace 20 o 30 años”, reveló en aquel entonces. “Es algo que está dentro mío también, aunque nunca fui tan bueno en el boxeo como en el fútbol, así que creo que mi carrera fue por el mejor camino posible”, agregó.

Las veladas de Misfits Boxing y KSI

Misfits Boxing llevó a cabo ocho veladas durante el 2023, en colaboración con DAZN, en las cuales podemos encontrar peleas de reconocidas figuras del mundo digital y boxeadores profesionales.

De acuerdo al propio KSI, Wayne Rooney le aseguró que quiere ser parte de una de estas veladas. “Es gracioso, pero la verdad es que Wayne Rooney me habló y me dijo que deberíamos pelear. Yo me negué, no quiero hacerlo. Pero si Wayne Rooney quiere, creo que sería bueno tenerlo en el espacio”, comentó hace algún tiempo el influencer.

El propio KSI y figuras como Logan Paul, Jake Paul o Tommy Fury han sido parte de los eventos estelares de veladas de Misfits Boxing en el pasado, y Wayne Rooney podría sumarse pronto a ellos.

Wayne Rooney y su vínculo con Tyson Fury

Por si hay algún desprevenido, Tyson Fury es campeón mundial peso pesado unificado de las organizaciones WBA, IBF, WBO, IBO desde 2015. Hoy por hoy, es la máxima figura en el mundo del boxeo profesional y, al parecer, tiene una cercana relación con Wayne Rooney.

Fury reconoció también que Rooney le había propuesto sumarse a su campus de entrenamiento, en la previa de la pelea entre el propio Fury y Oleksandr Usyk, para terminar de unificar los campeonatos mundiales.

El ex futbolista participó en algunos sparrings con el campeón británico, que enfrentará al ucraniano el próximo 18 de mayo, tras posponer la contienda pactada originalmente para el 17 de febrero por un corte profundo en la ceja.

No obstante, regresando a Rooney, parece que ha llegado su momento para subirse al ring y ganar unos cuantos millones en el proceso.