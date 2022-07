La talentosa volante fue figura pese a no convertir goles, pero fue clave para que las dirigidas por Germán Portanova se impongan por goleada ante la Selección incaica. Yamila Rodríguez, Bonsegudo, la zurda Stabile y Érica Lonigro fueron las goleadoras.

La Selección Argentina se recuperó de manera rápida de la goleada en su contra en el debut de la Copa América Femenina ante Brasil, donde cayó por 4 a 0 el pasado sábado en el Estadio Centenario de Armenia de Colombia. Y en la misma sede, esta vez las dirigidas por Germán Portanova salieron victoriosas de manera abultada al ganarle a su par de Perú por 4 a 0.

El entrenador metió mano en el equipo que salía del arranque con dos cambios, ya que Julieta Cruz y Ruth Bravo salieron del once inicial y en sus lugares ingresaron Gabriela Chávez y, tras 1119 días, Estafanía Banini volvía a ser titular en la escuadra nacional.

La última participación de la ex 10 (en esta Copa utiliza la dorsal 22) formando parte del once inicial había sido en el empate 2 a 2 ante Escocia en el Mundial de 2019. Tras conflictos con la anterior dirección técnica, Portanova pudo contar con ella y luego de haber sido suplente ante Brasil y disputar menos de 30 minutos, en esta goleada no solo fue titular, sino que fue una de las grandes figuras del partido.

En el primer tiempo, Banini hizo una jugada digna de ser estampada en un cuadro, amagando defensoras y a la arquera de Perú, para dejarle el gol inaugural a Yamila Rodríguez. Luego, desde su rol en el mediocampo, hiló el juego argentino para que sigan lloviendo los goles. Tras una jugada rápida de un lateral y un centro de la delantera de Boca que convirtió el primer tanto, Florencia Bonsegundo puso el 2 a 0 parcial, que luego fue ampliado por la zurda Eliana Stabile.

Sobre el final del cotejo, Érica Lonigro, quien ingresó desde el banco en lugar de Mariana Larroquette en el promedio del complemento, puso cifras definitivas para golear de esa contundente forma a Perú por 4 a 0, revitiendo de gran manera la derrota inicial ante Brasil. El próximo viernes, a las 18 horas, el rival será Uruguay.