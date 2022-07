“Estaba trabajando en un kiosco en una tarde de verano, cuando me llamó el entrenador de Colo Colo. No lo podía creer. Le dije inmediatamente que sí”. Y así empezó el camino de Estefanía Banini en el fútbol femenino. Llama la atención que nunca haya podido jugar en el fútbol argentino, pero eso no quita que haya representado la bandera ‘albiceleste’ en todos los equipos en los que jugó y lo hizo de tal manera que hoy la hacen imprescindible para la Selección Argentina en esta Copa América femenina 2022.

Banini será una de las figuras más importantes que tenga el seleccionado argentino femenino, que dirige Germán Portanova, en esta Copa América, que se disputará a partir de julio en Colombia. Una jugadora tan talentosa como líder para este grupo de jugadoras ‘albicelestes’, que no sólo buscan hacer historia dentro del campo de juego, sino que también una lucha fuera de él.

La carrera de Estefanía Banini

El éxito en Colo Colo

Su camino inició en Colo Colo de Chile integrando una ‘generación dorada’ a comienzos de la década anterior donde compartió plantel con jugadoras históricas como Christiane Endler, Carla Guerrero, Francisca Lara, Yanara Aedo, entre tantas otras. La mediocampista argentina ganó diez títulos con el equipo chileno, incluida la Copa Libertadores femenina de 2012 y la Copa de Campeonas 2015, este último título, la que lo llevó a dar un gran salto en su carrera.

El salto a los Estados Unidos

A comienzos de 2015, se concretó su llegada a Washington Spirit, equipo que hace un par de años había llegado a la National Women's Soccer League (NWSL), máxima división del fútbol estadounidense. Llegó a debutar en esa liga para abril, pero un mes después sufrió una grave lesión de rodilla, que la mantuvo alejada de los campos de juego por medio año. Tuvo un fugaz paso por Colo Colo a finales de ese año, antes de volver a reportarse con su club estadounidense.

En 2016 tuvo su mejor año en Estados Unidos, ya que marcó cinco goles en 15 partidos y fue la goleadora de su equipo, llevándola hasta la final de la NWSL donde Washington Spirit perdió ante Western New York Flash en la prórroga. Banini se destacó a tal punto de haber sido elegida la mejor jugadora del mes de julio en dicho certamen. Volvería a este equipo para 2017 y 2018, aunque entre medio tuvo su primera gran experiencia en Europa.

El camino por Europa

Al ‘Viejo Continente’ llegó con 25 años en 2016 donde jugó para Valencia, acompañada por sus compañeras de Colo Colo, Christiane Endler y Yanara Aedo. Contribuyó con cuatro tantos en 21 partidos para dejar al conjunto ‘ché’ en el tercer lugar de la liga española, su mejor posición histórica. Con Levante, a partir de la temporada 2018-19, también logró llegar a la tercera posición, aunque con este equipo acarició aún más la chance de conquistar algún título en Europa, ya que estuvo en las finales de la Supercopa y la Copa de la Reina 2021, donde cayó ante Atlético de Madrid y Barcelona, respectivamente. Para ese año, ya se había convertido en la capitana del equipo. Actualmente, la rompe en el Atlético de Madrid.

La Selección Argentina, crecimiento y lucha

A sus grandes pasos en el fútbol del exterior, los compartió con su crecimiento en la Selección Argentina donde debutó en enero de 2010. Ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Chile 2014 y lideró al combinado argentino durante toda esta década con la número 10 en su espalda a tal punto de llevarlo al Mundial de Francia 2019 donde fue la capitana.

Desde ese torneo, Banini dejó de ser convocada para la Selección Argentina debido a fuertes diferencias con el entrenador Carlos Borrello. “Tras haber vivido varios torneos con Borrello, veíamos que la calidad de los entrenamientos era mala y la preparación física, peor”, reconoció en una entrevista con el diario Clarín en aquel entonces. A partir de allí, el entrenador dejó de convocarla a ella y a otro grupo de jugadoras como Belén Potassa y Ruth Bravo, entre otras. Finalmente, Borrello dejó el cargo en 2021, asumiendo Germán Portanova, quien recién volvió a convocar a Estefanía para marzo de este año 2022.

El reconocimiento internacional para Banini

En ese tiempo, Estefanía Banini recibió el reconocimiento de todo el mundo como una de las mejores mediocampistas del mundo. La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) la colocó en el equipo ideal de Sudamérica de la década 2011-2020. La FIFA la eligió en el once ideal FIFPro del año 2021, compartiendo equipo con figuras como su excompañera Endler, Lucy Bronze, Carli Lloyd, Marta y Alex Morgan, entre otras. ”Estar en ese once ideal se me escapó en los sueños. No lo imaginé, lo eligen las jugadoras y ser reconocida por pares es más grande de lo que me imaginaba. Es la primera vez que está una argentina y estoy segura que va a haber más”, le confesó a ESPN tras recibir la distinción.

La despedida de Banini en la Copa América femenina 2022

Estefanía Banini llevará la camiseta número 22 de la Selección Argentina (Dalila Ippolito tendrá la ‘10’) en su regreso oficial y en lo que podría ser su ‘The Last Dance’. En una nota para el diario Olé anticipó lo que podría ser su retiro del fútbol profesional pronto y que la Copa América femenina sería lo último con el seleccionado. “Seguramente será mi último baile en la Selección Argentina. Me gustaría retirarme entregando lo mejor de mí. Después, me tocará aportar desde otro lugar”, contó.

Desde ese otro lugar que ella elija, Banini representará al fútbol femenino en plena etapa de crecimiento. Las lesiones de rodilla evitaron que pueda tener mayor continuidad en sus equipos y en el propio seleccionado, así como también su lucha por llevar a la Argentina a un mayor nivel.