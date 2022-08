Era el rival a vencer. De todos los equipos que podían animarsele al puntero del torneo, a UAI Urquiza, Estudiantes era uno. Porque lo había hecho con Boca en Casa Amarilla y le jugó un duelo mano a mano. Porque tiene fútbol y no se achica. Y así se plantó en Villa Lynch. Y chances no le faltaron. Pero claro, enfrente están ellas, las jugadoras del Furgón, que no quieren perder nunca, que no querían dejar puntos y menos aún el invicto. Y en una situación completamente desfavorable, corrigieron errores y se alzaron con un triunfo épico por la mínima.

El Pincha jugó a ser protagonista de visitante y le salió bien. Con Gabriela Chávez suelta por el costado derecho y Mica Cabrera y Marlén Campos bien atentas, fue de arriba (ganó mucho de pelota parada) y de abajo y la tuvo varias veces. Tan incómodo estaba el puntero, que la recientemente reincorporada Johana Masagli (estuvo jugando en España) se fue expulsada por doble amarilla. Y también vio la roja Marina Delgado por reaccionar ante la roja de su compañera. Así, con dos menos salió UAI a jugar el segundo tiempo.

Pero no se achicó jamás. ¿Se metió atrás? De ninguna manera. El DT Leandro Iglesias dejó tres en el fondo y acomodó el medio, dejando libre a Cata Primo y haciendo debutar a la juvenil ecuadoriana Danna Pezantes. Y de sus pies llegó el tiro libre que con certeza cabeceó Daiana Falfán y le dio el gol del triunfo a un equipo que ahora le saca cuatro a Boca cuando quedan apenas cinco en juego.

Triunfo en el final

Hay partidos en lo que Boca se luce en el arco y otros en los que le cuesta mucho más abrir el marcador. Y ahí aparece siempre ella, una carta de gol inesperada. Es cierto que Jorge Martínez decidió armar un equipo con planteo y nombres diferentes, no tanto para darles descanso a sus titulares sino más para darles rodaje a jugadoras que no suelen sumar tantos minutos.

Así, con una línea de tres y sin Yamila Rodríguez como delantera, armó un planteo con mucha gente en el medio tratando de abrir la cancha. Sin embargo, recién cuando faltaban 10 minutos de partido Camila Gómez Ares, cuando no, logró abrir el marcador. La victoria la selló la nueva joya de Boca, Kishi Núñez, en su primeros minutos para gritar su primer gol con la camiseta de Las Gladiadoras.

Racing, de película

El equipo de Agustín Benchimol es otro de los equipos con un ataque veloz, que busca siempre ir para adelante aunque no sea su misión la tenencia sino más bien la ofensiva. Pero esta vez salir tan adelantado pareció salirle demasiado caro: arrancó el partido ante Ferro en el predio Tita 0-1 con un gol por encima de Julieta Blanco. ¿Y ahora? Y ahora se vienen los goles.

Y llegaron en malón. Porque primero Mili Menéndez empató el partido, después lo dio vuelta Luana Muñoz pero se anotaron todas, pero sobre todo su goleadora, que convirtió dos y ya suma 13 para quedar apenas uno por debajo de Andrea Ojeda, de Boca.

Del otro lado de la tabla, la victoria de Excursionistas ante un rival directo como El Porvenir le dio un poco más de aire y si bien sólo un punto las separa del último equipo que estaría descendiendo, en este regreso del Campeonato YPF ya lograron sumar cuatro puntos en tres jornadas (en la anterior habían caído nada menos que ante el puntero). SAT es otro de los equipos que ganó y busca alejarse un poco más de la zona complicada.

ASÍ FUE LA FECHA

San Lorenzo 4-1 Comunicaciones

Goles: PT 9' Sindy Ramírez (SL), 33' Débora Molina (SL), 38' Maricel Pereyra (SL). ST 8' Naila Imbachi (SL), 39' Gabriela Duarte León (C).

Racing 8-1 Ferro

Goles: PT 15' Sabrina López (F), 28' Milagros Menéndez (R), 36' Luana Muñoz (R). ST 5' y 22' Rocío Bueno, 15' Lezcano e/c, 20' Aldana Narváez (R)y 44' Lina Gómez (R).

SAT 3-1 Independiente

Goles: PT 15' Gisela García (SAT). ST 19' Johana Barrera (I), Catalina Núñez (SAT), 47' Gisela García (SAT).

Deportivo Español 0-1 Huracán

Gol: ST 47' Brisa Campos (H).

Defensores de Belgrano 1-3 Lanús

Goles: PT 4' Magalí Molina (L). ST 10' Brenda Varela (L), 19' Sofía Hauche (L), 27' Florencia Figueroa(DB).

Estudiantes de La Plata 0-2 Boca

Goles: ST: 34' Camila Gómez Ares (B) y 37m Kishi Núñez (B).

UAI Urquiza 1-0 Estudiantes

Gol: ST 17' Daiana Falfán.

El Porvenir 1-2 Excursionistas

Goles: PT 23' Manuela Corti (EP). ST 18' Sabrina Verón (E) y 33' Aymara Battigelli (E).

Villa San Carlos 1-6 Gimnasia y Esgrima La Plata

Goles: PT: 2' y 27' Fiama Silva (G), 12' Agustina Doré (V). ST: 21' Valentina Tesio (G), 28' Fiama Silva (G), 37' Paulina Tévez (G) y 44' Marilyn Esquivel (G).

Rosario Central 0-1 Platense

Gol: ST18' Florencia Santander.

Tabla de posiciones

UAI Urquiza 45 puntos

Boca Juniors 41

Racing 38

River Plate 33

San Lorenzo 30

Lanús 28

LA FECHA 17

Viernes 26 de agosto

15.00 Independiente - Villa San Carlos, en Predio de Villa Domínico

Árbitra: Gabriela Coronel

Asistente 1: Aldana Arrieta

Asistente 2: Selene Coria Ávalos

Cuarta árbitra: Sofía Curto

Sábado 27 de agosto

11.00 Excursionistas - San Lorenzo, en estadio

Árbitra: Luciana Sánchez

Asistente 1: Guadalupe Ortiz

Asistente 2: María Lourdes Prado

Cuarta árbitra: Aldana Arrieta

13.10 Lanús - UAI Urquiza, en predio de Valentín Alsina

Árbitra: Bettina Cingari

Asistente 1: Carla López

Asistente 2: Analía Fernández

Cuarta árbitra: Jessica Laborde

15.00 Boca - Racing, en Casa Amarilla

Árbitra: María Laura Fortunato

Asistente 1: Daiana Milone

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarta árbitra: Ariadna Palacios

Domingo 28 de agosto

11.00 Estudiantes (BA) - El Porvenir, en predio Coronado

Árbitra: Estela Álvarez de Olivera

Asistente 1: Daniela Sanda

Asistente 2: Analía Fernández

Cuarta árbitra: Ariadna Palacios

13.10 Huracán - Defensores de Belgrano, en La Quemita

Árbitra: Mariela Martino

Asistente 1: Eugenia Rocco

Asistente 2: María Lourdes Prado

Cuarta árbitra: Aldana Arrieta

15.00 Gimnasia - River, en estadio

Árbitra: Roberta Echeverría

Asistente 1: Gisela Trucco

Asistente 2: Carla López

Cuarta árbitra: Micaela Abelardo

Lunes 30 de agosto

10.40 Comunicaciones - S.A.T., en cancha auxiliar

Árbitra: Antonella Álvarez de Olivera

Asistente 1: Daiana Milone

Asistente 2: Selene Coria Ávalos

Cuarta árbitra: Esperanza Sánchez

13.00 Ferro - Rosario Central, en predio Pontevedra

Árbitra: Lorena Sánchez

Asistente 1: Analía Fernández

Asistente 2: Guadalupe Ortiz

Cuarta árbitra: Luciana Petrella



Martes 31 de agosto

15.00 Platense - Deportivo Español, en predio Galván

Árbitra: María Estefanía Pinto

Asistente 1: Gisela Trucco

Asistente 2: Esperanza Sánchez

Cuarta árbitra: Sofía Curto

Libre: Estudiantes (LP)