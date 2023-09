Parecía no llegar nunca el debut. Primero, la lluvia postergó -aún sin fecha- el partido por la primera fecha ante Platense, que iba a abrir la Copa de la Liga. Después, el viaje a Madrid para disputar The Women’s Cup no permitió el cruce con San Lorenzo. Y el domingo, cuando estaba todo dado para salir a la cancha ante Banfield, otra vez la lluvia les dijo que no. Sin embargo, rápidamente se cambió el día y este lunes por fin se dio. Y fue con victoria.

El equipo de Daniela Díaz realizó una importante pretemporada, con amistosos ante las selecciones de Perú y Bolivia incluidos, buscando una mejor versión tras un torneo que las dejó ubicadas en el cuarto lugar pero muy lejos de UAI Urquiza y Boca, sin chances de pelear el torneo varias fechas antes y con una sensación agridulce tras haber logrado la Copa Federal a comienzos del 2022.

Sin poder salir a la cancha ante Platense y tras jugar ante el Atlético Madrid y el América de Cali en Europa, River salió a la cancha de Luis Guillón buscando esa versión que este torneo las lleve a la definición. Y el comienzo no podía ser mejor: con goles de sus dos refuerzos venció 4 a 2 al Taladro y se aseguró además su clasificación a la Copa Federal.

Si bien a los 12 minutos recibieron un mazazo con el gol de cabeza de Abigail Ponce, el cuarto que convierte en el torneo, tras un centro desde la derecha. Sin embargo, la reacción llegó diez minutos después. Y nada menos que en los pies de una de las recién llegadas: Romina Pepa Gómez tuvo su debut con la banda y en la red, aprovechando un error en la defensa y casi desde el piso definiendo para poner el empate.

River logró darlo vuelta antes del descanso, cuando el primer tiempo se iba: pase filtrado de Acuña para habilitar perfecto a Martina Del Trecco, que definió sin dudar con un toque por abajo y celebró el 2 a 1. Sin embargo, en el comienzo del segundo tiempo, cuando el equipo aún se estaba acomodando, llegó otra vez la igualdad de Rocío Díaz. La entrenadora de las Millonarias decidió comenzar a mover al banco en busca de acomodar el equipo, que se mostró incómodo después del 2 a 2.

Y a los 32 llegó el gol de la ingresada Ludmila Galli: con una gran mediavuelta Martina del Trecco se sacó de encima la marca sobre la banda, y con un centro bajo y atrás, habilitó a la enganche. El broche lo puso Paloma Fagiano, quien desde la izquierda hizo la personal, un enganche de lujo y luego capturando su propio rebote para convertir el 4 a 2 final. Tanto Fagiano como Gómez fueron los refuerzos de River para la última parte del año.

Con sus primeros tres puntos -y con dos partidos suspendidos que seguramente se jugarán cuando el torneo entre en receso por la Copa Libertadores- el equipo de Díaz se ubicó en la quinta posición de la Zona A que lidera UAI Urquiza con 9 y lo siguen Independiente y San Lorenzo con 6. Los cuatro primeros clasificarán a la segunda fase.