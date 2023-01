A menos de un mes del inicio del próximo torneo de Primera División del fútbol femenino, en la sede de Viamonte de la Asociación de Fútbol Argentino se sorteo el fixture del próximo torneo, además de definir las zonas del campeonato que se disputará en el segundo semestre.

En la primera parte del año se jugará un campeonato de formato todos contra todos, que contará con 20 equipos (Banfield y Belgrano serán los debutantes) y que comenzará el fin de semana del 4 y 5 de febrero. El campeonato tendrá una fecha de clásicos.

Segundo semestre

Para la segunda parte del año, el fútbol femenino tendrá un torneo con el formato Copa de la Liga: dos zonas 10 equipos, habiendo luego zona de playoffs: cuartos de final, semifinal y final.

Aún resta que se publique el reglamento con la confirmación de fechas y el resto de las cuestiones organizativas y de televisación. Sí se respetará lo acordado en el Reglamento de Licencias: para este 2023 serán obligatorios los 15 contratos profesionales por plantel (tres más que en el 2022).

Los descensos

En el final del 2023 habrá un total de cuatro descensos, por lo cual la temporada 2024 tendrá 18 equipos en Primera A ya que sólo dos ascenderán desde la Primera B.

Los equipos que pierdan la categoría serán aquellos que menos puntos hayan sumado en el primer torneo y en la fase regular del segundo, que será con formato Copa de la Liga (no se tendrán en cuenta los puntos obtenidos en los playoffs).

La clasificación a la Copa

En este 2023, quien jugará la próxima Copa Libertadores será Boca, por haber ganado el torneo. Para la edición 2024 aún queda alguna esperanza de que CONMEBOL pueda otorgarle un cupo más al país (teniendo en cuenta que eso se define según rendimiento y Boca viene de jugar la final ante Palmeiras).

En caso de que haya un solo cupo, habrá un partido definitorio entre los ganadores de ambos torneos. En el caso de haber dos, ambos campeones se clasificarán a la Copa.

Un año cargado

Será un año con mucha competencia para las jugadoras que integran la Selección ya que, confirmados los tres partidos en febrero (ante Chile y Nueva Zelanda), luego tendrán fecha en marzo, con la mirada puesta en el Mundial que comienza el 20 de julio (Argentina debuta el 24).

Los cruces

Como siempre, los partidos más atractivos tienen que ver con los clásicos históricos. En la fecha 6, Boca estará recibiendo a River. En la 4, San Lorenzo será local ante Huracán. Gimnasia y Estudiantes deberán esperar a la fecha 13. En la fecha 17 se cruzarán Independiente y Racing; y en la 19 por primera vez en Primera se enfrentarán Lanús y Banfield. También se jugará el clásico del Bajo Belgrano: Excursionistas y Defensores de Belgrano.

Así se juega la primera

Lanús vs Estudiantes

El Porvenir vs Estudiantes LP

River Plate vs Ferro Carril Oeste

Huracán vs Independiente

Belgrano vs Excursionistas

Def. de Belgrano vs Rosario Ctral

Racing Club vs San Lorenzo

Platense vs Boca

Gimnasia LP vs S.A.T.

UAI Urquiza vs Banfield

Las zonas

Asi estarán divididos los equipos para la Copa del segundo semestre:

Zona A

River Plate

Independiente

San Lorenzo

Estudiantes LP

Banfield

Defensores de Belgrano

Belgrano (Cba)

S.A.T.

UAI Urquiza

Platense

Zona B

Boca Jrs.

Racing Club

Huracán

Gimnasia LP

Lanús

Excursionistas

Rosario Ctral

El Porvenir

Estudiantes

Ferro Carril Oeste