Por un lado, delantera. Por el otro, modelo. Nacida la Ciudad de Buenos Aires pero instalada en Saladillo desde sus primeros meses de vida, con seis hermanos varones, desde pequeña supo que quería cumplir sus dos sueños: triunfar en el fútbol y en el modelaje.

Llegó a Capital con la pelota en los pies y los tacos en el bolso y siguió su rumbo: primero llegó a Argentinos Juniors, luego a Vélez y ahora juega en Estudiantes. Al mismo tiempo comenzó con los desfiles y fotos para no dejar su otro sueño de lado. Y, en paralelo, comenzó a participar en certámenes regionales de belleza hasta que dio el gran paso: fue finalista de Miss Mundo Argentina, se consagró Miss Hispanoaméricana Argentina en 2019 y Miss Argentina Latinoamericana Universal en 2021. Y sigue participando de concursos cada vez que puede.

El gran desafío

Ahora llegó el gran momento. Pese a que restan apenas dos semanas para que comience el torneo de Primera de Argentina, Sasha inició otro gran viaje. Se fue a Dubai, donde competirá en el certamen Universal Woman 2023 representando a la Argentina. "Acá voy a vivir ese sueño, el sueño que fue trabajado, llorado, sonreído, lleno de aprendizaje, esfuerzos y mucho más junto a todas esas grandes personas que me acompañan, sponsorean, alientan y no me sueltan. Gracias por vivirlo junto a mi! Acá voy país", escribió desde el aeropuerto de Ezeiza.

El mismo será desde el 27 de enero al 3 de febrero en Dubai. Las candidatas subirán a un crucero y recorrerán varios lugares realizando distintas actividades. Luego será la gala final para ver quién es la ganadora.

"Es un certamen internacional dentro de un rango determinado de edad. Acá lo que cuenta es el proyecto social que uno acerca, porque la chica que gane logrará que se destinen 100.000 dólares para esa causa. En mi caso, es para el fútbol femenino de Argentina. Mi mensaje es hablar de la real profesionalización de la disciplina en Latinoamérica, algo que todavía no se logró y que por cierto queda mucho camino por recorrer. Quiero también que esto sirva para alentar a las niñas y a las generaciones venideras, a ser ellas mismas y que no tengan miedo a luchar por sus sueños”, contó en el diario Hoy platense.

El proyecto

Su proyecto social se llama Poder Capitana, en el que busca colaborar con clubes de barrio que no tienen recursos para la disciplina. Se puede colaborar para conseguir los materiales y participar de los sorteos. "Es importante plantear las carencias económicas a la que nos enfrentamos para que crezca el fútbol femenino y los capitales aparezcan”, dice.

No sólo jugadora y modelo

Sasha, además de jugar en Estudiantes y ser la representante argentina en varios concursos de belleza, estudia para directora técnica en la escuela de Menotti, es Community Manager, técnica multimedial y estudió varios años de Relaciones Públicas Internacionales. Su lugar como futbolista y modelo le dio voz y espacios para poder difundir su mensaje que intenta mejorar las condiciones de las futbolistas.