La lucha del resto parece ser no alejarse demasiado del puntero y su escolta: UAI Urquiza y Boca no paran de ganar y no se dan respiro. En un partido que no se le presentó nada fácil, el Furgón venció 1 a 0 a Gimnasia y se mantiene con puntaje ideal: 11 victorias en 11 partidos jugados, habiendo cumplido ya su fecha libre.

Boca -que recién descansará en la fecha 15- goleó en un partido con un resultado impensado en la previa: Huracán venía de vencer a Ferro y de clasificarse a la Copa Federal, en una campaña más que interesante. Con ese ánimo pujante llegó al Pedro Pompilio pero le duró poco la alegría. Terminó en un 8 a 0 del local, que se floreó y mostró la contundencia de los últimos partidos.

Un golpe que duele

Racing llegaba al Cilindro con nueve victorias al hilo y la intención de seguir sumando para no perderles pisada a los dos de arriba. Sin embargo, en una tarde en la que le costó convertir y sufrió las pocas que tuvo en contra, Estudiantes lo sorprendió con un planteo incómodo, metió las dos que tuvo y terminó ganándole 2 a 1.

Fue un resultado que dolió sobre todo por las 5.000 personas que fueron al estadio de Racing, que alentaron en una jornada espectacular y despidieron con aplausos al equipo pese a su mala tarde: dos cabezazos de Spenig dieron en el palo lo que podría haber sido un empate algo más justo para la Academia, que continúa en la tercera ubicación.

Aire con victoria

En un domingo que tuvo tres partido en estadios principales (Racing en el Cilindro, Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale y El Porvenir que recibió a River), las de Daniela Díaz volvieron al triunfo después de una seguidilla de tropezones (empate con La Dragonas y derrota con UAI). El partido se abrió gracias al gol de Martina Del Trecco y en el segundo tiempo River pudo consolidar la victoria como visitante.

Cambios abajo

En la tabla que definirá quiénes perderán la categoría al final de la temporada hubo cambios por primera vez en varias fechas. Porque la victoria de Comunicaciones por la mínima y cómo visitante ante Deportivo Español lo hizo escalar algunas posiciones y ahora es Excursionistas, que cayó ante el sólido Rosario Central en el Gigante de Arroyito el que cayó a zona de descenso.

Fecha y descanso

La fecha 13 será la última hasta nuevo aviso: el torneo femenino hará una pausa ya que se viene una nueva fecha FIFA y se aproxima cada vez más el inicio de la Copa América, que será el próximo 9 de julio. Por esa razón, en AFA se decidió extender el descanso que ya estaba pautado: comenzará luego de la fecha 13 y se reanudará el campeonato con la fecha 14 cuando finalice la participación argentina en la competencia continental, cuya final es el 30 de julio.

Así fue la fecha

San Lorenzo 5 - Villa San Carlos 0

Goles: PT 6m Sabrina Coronel, 16m Camila Pavez, 28m Debora Molina. ST 30m Emilia Braga en contra, 45m Sindy Ramírez.

UAI Urquiza 1 - Gimnasia LP 0

Gol: ST 11m Agustina Maturano en contra.

Boca 8 - Huracán 0

Goles: PT 13m, 31 y 40 Clarisa Huber, 36m Adriana Sachs. ST 3m Karen Sosa en contra, 6m Andrea Ojeda, 29m Yamila Rodríguez, 34m Camila Gómez Ares.

El Porvenir 1 - River 3

Goles: PT 24m Martina Del Trecco (R). ST 4m Mercedes Pereyra, 38m Karen Vénica (R), 48m Agustina Ochiuzzi (EP).

Defensores de Belgrano 0 - Independiente 1

Gol: STS 41m Dolores Brescia (I).

Racing 1 - Estudiantes 2

Goles: PT 13m Micaela Cabrera (E), 16m Rocío Bueno (R) y 38m Schneider (E).

Deportivo Español 0 - Comunicaciones 1

Gol: ST 46m Selene Chamorra.

Rosario Central 4 - Excursionistas 1

Goles: PT 8m Lara López (RC), 23m Daiana Gómez. ST 6m Virginia Coronel, 25m Sofía Loyola (E), 49m Daiana Gómez (RC) .

Estudiantes LP 0 - Lanús 1

Gol: PT 28m Magalí Molina (L).

La fecha 13 (Libre: Ferro)

Viernes 27 de mayo

14.00 Huracán - Estudiantes, en Estadio Tomás A. Ducó

Sábado 28 de mayo

11.00 Gimnasia - El Porvenir, en Estancia Chica

13.00 Estudiantes - Rosario Central, en Estadio

15.00 River - San Lorenzo, en River Camp

Domingo 29 de mayo

11.00 Comunicaciones - Defensores de Belgrano, en auxiliar de Comunicaciones

15.00 Independiente - UAI Urquiza, en Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini

15.30 Platense - Boca, en cancha auxiliar

Lunes 30 de mayo

11.00 Villa San Carlos - S.A.T., en Estadio Genacio Sálice

15.00 Lanús - Racing, en auxiliar

La Tabla:

UAI Urquiza 33 Boca 32 Racing 28 River 26 Rosario Central 23 Ferro 21 Lanús 21 San Lorenzo 20

