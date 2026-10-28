Checo Pérez renovó con Cadillac hasta 2029: así está la parrilla de la Fórmula 1

En la previa del GP de México, el piloto que será local allí anunció su continuidad en la máxima por tres temporadas más.

En la previa del GP de México, que se correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se confirmó que la Fórmula 1 contará con Checo Pérez por varios años más. Antes de salir a la pista en la carrera de su tierra natal, el tapatío de 36 años fue oficializado como piloto de Cadillac por tres temporadas más.

A pesar de no haber sumado puntos en lo que va del año, Checo atraviesa una gran temporada inicial con la escudería estadounidense, establecido como el mejor piloto del equipo ampliamente por encima de Valtteri Bottas. Por ese motivo, en Cadillac confiaron en el mexicano y ampliaron su contrato hasta 2029.

A través de sus redes sociales, el equipo utilizó un video de Pérez confirmando su propia continuidad: “Antes de que el mundo conociera mi nombre, yo ya tenía un sueño. Lo perseguí en las buenas y en las malas. Después de todo lo que este deporte me dio, encontré un nuevo proposito: ayudar a construir algo desde el inicio. Esto es más que un nuevo capítulo. Ahora, vamos por la victoria, juntos“.

Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. pic.twitter.com/u7V1B9qfAs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Con esta confirmación de parte de Cadillac, siguen selladas 10 duplas de la parrilla de la Fórmula 1 2027. Solo resta que Racing Bulls confirme su equipo para el año entrante.

BREAKING: Sergio Perez confirmed to remain with Cadillac through 2029#F1 pic.twitter.com/VjNXLsRuJA — Formula 1 (@F1) October 28, 2026

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Hay 10 duplas confirmadas para 2027: resta Racing Bulls

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Checo Pérez .

. Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Lecrec.

McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris.

Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell.

Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar.

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

Haas: Ollie Bearman y Rafael Camara.

Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

Cronograma del GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

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Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17:00

Tabla del Mundial de Pilotos 2026