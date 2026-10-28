Checo Pérez renovó con Cadillac hasta 2029: así está la parrilla de la Fórmula 1

En la previa del GP de México, que se correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se confirmó que la Fórmula 1 contará con Checo Pérez por varios años más. Antes de salir a la pista en la carrera de su tierra natal, el tapatío de 36 años fue oficializado como piloto de Cadillac por tres temporadas más.
A pesar de no haber sumado puntos en lo que va del año, Checo atraviesa una gran temporada inicial con la escudería estadounidense, establecido como el mejor piloto del equipo ampliamente por encima de Valtteri Bottas. Por ese motivo, en Cadillac confiaron en el mexicano y ampliaron su contrato hasta 2029.
A través de sus redes sociales, el equipo utilizó un video de Pérez confirmando su propia continuidad: “Antes de que el mundo conociera mi nombre, yo ya tenía un sueño. Lo perseguí en las buenas y en las malas. Después de todo lo que este deporte me dio, encontré un nuevo proposito: ayudar a construir algo desde el inicio. Esto es más que un nuevo capítulo. Ahora, vamos por la victoria, juntos“.
Cadillac Formula 1® Team since day one. Staying into the future. pic.twitter.com/u7V1B9qfAs— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026
Con esta confirmación de parte de Cadillac, siguen selladas 10 duplas de la parrilla de la Fórmula 1 2027. Solo resta que Racing Bulls confirme su equipo para el año entrante.
BREAKING: Sergio Perez confirmed to remain with Cadillac through 2029#F1 pic.twitter.com/VjNXLsRuJA— Formula 1 (@F1) October 28, 2026
Hay 10 duplas confirmadas para 2027: resta Racing Bulls
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Cadillac: Valtteri Bottas y Checo Pérez.
- Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Lecrec.
- McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris.
- Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell.
- Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar.
- Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.
- Haas: Ollie Bearman y Rafael Camara.
- Racing Bulls: A CONFIRMAR X2
Cronograma del GP de México
Viernes 30 de octubre
- Práctica 1: 15:30 a 16:30
- Práctica 2: 19:00 a 20:00
Sábado 31 de octubre
- Práctica 3: 14:30 a 15:30
- Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17:00
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
- George Russell (Mercedes) – 242 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos