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Checo Pérez renovó con Cadillac hasta 2029: así está la parrilla de la Fórmula 1

En la previa del GP de México, el piloto que será local allí anunció su continuidad en la máxima por tres temporadas más.

Checo Pérez renovó con Cadillac hasta 2029: así está la parrilla de la Fórmula 1
© GettyCheco Pérez renovó con Cadillac hasta 2029: así está la parrilla de la Fórmula 1

En la previa del GP de México, que se correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se confirmó que la Fórmula 1 contará con Checo Pérez por varios años más. Antes de salir a la pista en la carrera de su tierra natal, el tapatío de 36 años fue oficializado como piloto de Cadillac por tres temporadas más.

A pesar de no haber sumado puntos en lo que va del año, Checo atraviesa una gran temporada inicial con la escudería estadounidense, establecido como el mejor piloto del equipo ampliamente por encima de Valtteri Bottas. Por ese motivo, en Cadillac confiaron en el mexicano y ampliaron su contrato hasta 2029.

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A través de sus redes sociales, el equipo utilizó un video de Pérez confirmando su propia continuidad: “Antes de que el mundo conociera mi nombre, yo ya tenía un sueño. Lo perseguí en las buenas y en las malas. Después de todo lo que este deporte me dio, encontré un nuevo proposito: ayudar a construir algo desde el inicio. Esto es más que un nuevo capítulo. Ahora, vamos por la victoria, juntos“.

Con esta confirmación de parte de Cadillac, siguen selladas 10 duplas de la parrilla de la Fórmula 1 2027. Solo resta que Racing Bulls confirme su equipo para el año entrante.

Hay 10 duplas confirmadas para 2027: resta Racing Bulls

  • Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
  • Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
  • Cadillac: Valtteri Bottas y Checo Pérez.
  • Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Lecrec.
  • McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris.
  • Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell.
  • Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar.
  • Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.
  • Haas: Ollie Bearman y Rafael Camara.
  • Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

Cronograma del GP de México

Viernes 30 de octubre

  • Práctica 1: 15:30 a 16:30
  • Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

  • Práctica 3: 14:30 a 15:30
  • Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 17:00

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 242 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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