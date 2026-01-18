Cada vez falta menos para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La expectativas son muy grandes, especialmente para los fanáticos de Franco Colapinto, quien por primera vez iniciará un año como piloto titular. Además, Alpine realizó importantes cambios en el auto y se espera una mejor performance que en 2025.
Mientras se prepara para el inicio de una nueva temporada, Franco Colapinto realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió varias imágenes del año 2016, cuando él tuvo 12 y 13 años -los cumplió el 27 de mayo- y entre las fotos apareció una en la que estaba junto a Sergio Pérez.
La respuesta Checho Pérez
Fueron 19 fotos y un video en una publicación a la que el pilarense acompañó con un texto: “2016!!!!!!!! cuanto tiempoooo que vintage y como disfrutaba!! que viejo estoy. 12 años tenía”. A dicha publicación la comentó el propio Sergio Pérez con un comentario divertido: “Buena foto, me hiciste sentir viejo”, acompañado del emoji de una cara sonriente.
Checo vuelve a la F1
En la temporada 2024, en la que Franco Colapinto corrió las últimas 9 carreras para Williams, Checo Pérez era piloto de Red Bull, pero tras concluir el año, la escudería le dio salida y el mexicano se quedó sin asiento. Pero todo cambiará en 2026, ya que Checo será uno de los dos pilotos -el otro será Valteri Bottas- de Cadillac, la escudería que se sumará a partir de este año.
ver también
El mensaje de Franco Colapinto a Luciano Benavides tras ganar el Dakar más cerrado de la historia
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
Las carreras Sprint de 2026
- Sprint 1: Gran Premio de China (14 de marzo)
- Sprint 2: Gran Premio de Miami (2 de mayo)
- Sprint 3: Gran Premio de Canadá (23 de mayo)
- Sprint 4: Gran Premio de Gran Bretaña (4 de julio)
- Sprint 5: Gran Premio de los Países Bajos (22 de agosto)
- Sprint 6: Gran Premio de Singapur (10 de octubre)
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto iniciará su primera temporada como piloto titular de Alpine en el año 2026.
- Sergio Pérez competirá para la nueva escudería Cadillac junto a su compañero de equipo Valteri Bottas.
- Colapinto publicó fotos de 2016, año en el que cumplió 13 años el 27 de mayo.