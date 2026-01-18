Cada vez falta menos para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La expectativas son muy grandes, especialmente para los fanáticos de Franco Colapinto, quien por primera vez iniciará un año como piloto titular. Además, Alpine realizó importantes cambios en el auto y se espera una mejor performance que en 2025.

Mientras se prepara para el inicio de una nueva temporada, Franco Colapinto realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió varias imágenes del año 2016, cuando él tuvo 12 y 13 años -los cumplió el 27 de mayo- y entre las fotos apareció una en la que estaba junto a Sergio Pérez.

La respuesta Checho Pérez

Fueron 19 fotos y un video en una publicación a la que el pilarense acompañó con un texto: “2016!!!!!!!! cuanto tiempoooo que vintage y como disfrutaba!! que viejo estoy. 12 años tenía”. A dicha publicación la comentó el propio Sergio Pérez con un comentario divertido: “Buena foto, me hiciste sentir viejo”, acompañado del emoji de una cara sonriente.

Checo vuelve a la F1

En la temporada 2024, en la que Franco Colapinto corrió las últimas 9 carreras para Williams, Checo Pérez era piloto de Red Bull, pero tras concluir el año, la escudería le dio salida y el mexicano se quedó sin asiento. Pero todo cambiará en 2026, ya que Checo será uno de los dos pilotos -el otro será Valteri Bottas- de Cadillac, la escudería que se sumará a partir de este año.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

Las carreras Sprint de 2026

Sprint 1: Gran Premio de China (14 de marzo)

Sprint 2: Gran Premio de Miami (2 de mayo)

Sprint 3: Gran Premio de Canadá (23 de mayo)

Sprint 4: Gran Premio de Gran Bretaña (4 de julio)

Sprint 5: Gran Premio de los Países Bajos (22 de agosto)

Sprint 6: Gran Premio de Singapur (10 de octubre)

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

