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Hamilton, Verstappen y más: todos los pilotos que penalizan en el GP de Brasil 2026

La parrilla de la largada sufrirá varios cambios respecto al resultado de la clasificación.

Lewis Hamilton y Max Verstappen largarán desde el fondo en Interlagos
© Getty ImagesLewis Hamilton y Max Verstappen largarán desde el fondo en Interlagos

La carrera del Gran Premio de Brasil 2026 contará con algunos de los pilotos más importantes remontando desde atrás. Aunque la clasificación todavía no se disputó, estrellas como Lewis Hamilton o Max Verstappen ya saben que deberán penalizar posiciones por exceder el límite de modificaciones permitidas en sus respectivos autos.

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Puntualmente Hamilton y Verstappen deberán largar desde el fondo de la parrilla por cambiar por completo la unidad de potencia, mientras que otros como George Russell y Charles Leclerc recibirán un puñado de posiciones. A continuación, repasá cada uno de los sancionados.

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Max Verstappen y Lewis Hamilton se saludan (Getty Images)

Max Verstappen y Lewis Hamilton se saludan (Getty Images)

Todos los pilotos penalizados del GP de Brasil 2026

  • Max Verstappen (Red Bull Racing): 30 posiciones por cambiar la unidad de potencia. Larga desde el fondo.
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 30 posiciones por cambiar la unidad de potencia. Larga desde el fondo.
  • George Russell (Mercedes): 5 posiciones por cambios en el ICE (motor de combustión interna).
  • Charles Leclerc (Ferrari): 10 posiciones por cambios en el ICE (motor de combustión interna).
  • Checo Pérez (Cadillac): 30 posiciones por cambiar la unidad de potencia. Larga desde el fondo.
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Max Verstappen ya sabe lo que es ganar en Interlagos desde atrás

En 2024, Verstappen largó 17° en el Gran Premio de Brasil por una penalización de parrilla por cambio de motor. Sin embargo, el neerlandés sacó a relucir su gran manejo en pista mojada y ganó la carrera para firmar una de las remontadas más importantes de la historia.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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