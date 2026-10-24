Colapinto larga 21°: así será la parrilla de largada del GP de Estados Unidos, con Antonelli en la pole

El argentino saldrá diez puestos más abajo de su posición en la qualy por una penalización.

Ahora sí: se terminaron todos los pasos previos a la gran carrera en el Circuito de las Américas. Luego de las tres instancias de prácticas libres, este sábado por la tarde se realizó la clasificación y quedó mucha tela para cortar.

En primer lugar, la pole terminó siendo para Kimi Antonelli, quien completó la qualy completa de gran manera a bordo de su Mercedes.

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Franco Colapinto, por su parte, superó la Q1 y terminó la clasificación en el puesto 15, pero largará diez puestos más atrás porque debe cumplir una penalización de dicha cantidad de posiciones por un cambio en su Alpine. Al no quedar 10 lugares por detrás, el argentino irá al fondo de la parrilla, largando en el puesto 21.

Además de Franco, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad también fueron penalizados, con ¡80! y 5 puestos respectivamente. Por ende, también sufrirán cambios en la parrilla de salida. Así largarán los 22 pilotos de la Fórmula 1 en Austin.

Parrilla de largada del GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Liam Lawson (VCARB) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Arvid Lindblad (VCARB) -penalizado, terminó la qualy como 9°- Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) -penalizado, terminó la qualy como 15°- Gabriel Bortoleto (Audi) -penalizado, terminó la qualy como 14°-

Por qué penalizaron a Franco Colapinto

El piloto argentino llegó al Circuito de las Américas con expectativas de volver a sumar puntos, pero el pasado viernes se confirmó que sufrirá 10 puestos de penalización en la parrilla de largada.

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Franco había tenido que penalizar recientemente en Malasia por un cambio de motor de combustión interna. Ahora, Colapinto recibirá 10 puestos de sanción en la parrilla de la carrera de Austin por montar una nueva unidad de control electrónico. Por eso mismo, en lugar de largar como …, tal como quedó en la qualy, el argentino saldrá desde la … posición este domingo.

Este tipo de situaciones son habituales en la recta final de cada temporada, ya que los equipos inevitablemente superan el límite de modificaciones establecidas. En esta oportunidad, Alpine cambió la unidad de control electrónico por cuarta vez en el A526 de Colapinto, cuando el máximo permitido es tres.

A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30hs | DISPUTADA Práctica Libre 2: 18hs | DISPUTADA

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30hs | DISPUTADA Clasificación: 18hs | DISPUTADA

Domingo 25 de octubre Carrera: 17hs

