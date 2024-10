Franco Colapinto reveló qué hará cuando se suba a un podio de Fórmula 1: "Aunque me echen"

El piloto argentino confesó la particular celebración que hará si llega al podido en la categoría.

En la previa del Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, el piloto argentino de Williams Racing, Franco Colapinto estuvo presente en un fan zone, en el que tuvo un diálogo con los fanáticos presentes, que tuvieron su momento para realizarle diferentes preguntas.

Una de las preguntas que sorprendió al nacido en Pilar y que generó una curiosa respuesta, fue referida a su posible celebración en caso de llegar al primer podio en la Fórmula 1 de su carrera, ya que cuando lo hizo en Fórmula 2 tuvo problemas legales por utilizar la gorra del productor argentino, Bizarrap.

“Si ustedes hubieran sabido el quilombo que hice por hacer eso (usar la gorra de Bizarrap en el podio).Ojalá, ojalá. Lo voy a intentar, me la voy a llevar y cuando esté en el podio de la Fórmula 1 me voy a poner la gorra de Bizarrap aunque me echen al otro día” reveló Colapinto sobre su festejo en caso de llegar al podio.

Y agregó explicando el problema que tuvo en Fórmula 2: “En teoría firmas un contrato a principios de año que dice que tenés que tener puesta las gorras de Pirelli todo el tiempo que estás en el podio y yo no la tuve puesta todo el tiempo. Hubo problemas, pero ya están solucionados por suerte”.

Colapinto reveló su festejo en caso de llegar a un podio de Fórmula 1.

En cuanto al futuro cercano mientras espera la resolución sobre si estará presente en la Fórmula 1 en 2025, el piloto argentino ya se prepara para disputar el primer Sprint de su carrera que se realizará en Estados Unidos, donde buscará sumar puntos por segunda vez en la temporada.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

El piloto argentino de 21 años volverá a correr el próximo domingo 20 de octubre desde las 16.00 horas en el Gran Premio de Austin. Las pruebas comenzarán el viernes desde las 14.00 horas de Argentina, mientras que el Sprint será el sábado 19 de octubre a las 15.00 horas.

“Será mi primer Sprint y mi primera vez en Austin. Con solo una hora de entrenamiento, el desafío es mayor, pero estoy listo para dar lo mejor”, comentó al respecto Colapinto sobre esta nueva experiencia en su carrera.

Así están las posiciones de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull): 331 puntos Lando Norris (McLaren): 279 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 245 puntos Oscar Piastri (McLaren): 237 puntos Carlos Sainz (Ferrari): 190 puntos Lewis Hamilton (Mercedes): 174 puntos George Russell (Mercedes): 155 puntos Sergio Pérez (Red Bull): 144 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 62 puntos Nico Hülkenberg (Haas): 24 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 24 puntos Yuki Tsunoda (RB Honda): 22 puntos Alexander Albon (Williams): 12 puntos Daniel Ricciardo (RB Honda): 12 puntos Pierre Gasly (Alpine): 8 puntos Oliver Bearman (Ferrari/Haas): 7 puntos Kevin Magnussen (Haas): 6 puntos Esteban Ocon (Alpine): 5 puntos Franco Colapinto (Williams): 4 puntos

