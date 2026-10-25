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Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos 2026: minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto

El Circuito de las Américas de Austin recibe la decimoctava cita de la temporada. No te pierdas ningún detalle.

Franco Colapinto en el Circuito de las Américas de Austin, Texas
© Getty ImagesFranco Colapinto en el Circuito de las Américas de Austin, Texas

Llegó la hora de la verdad en Austin. Este domingo desde las 17:00 hs se disputa la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas y Franco Colapinto deberá remontar desde atrás para intentar sumar puntos con Alpine.

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Minuto a minuto de la carrera del GP de Estados Unidos

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Drivers parade en el Circuito de las Américas (Getty Images)

Drivers parade en el Circuito de las Américas (Getty Images)

Parrilla de largda del GP de Estados Unidos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Lando Norris (McLaren)
  9. Liam Lawson (VCARB)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Fernando Alonso (Aston Martin)
  13. Arvid Lindblad (VCARB)
  14. Ollie Bearman (Haas)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Carlos Sainz (Williams)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Checo Pérez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Franco Colapinto (Alpine)
  21. Gabriel Bortoleto (Audi)
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – desde el pit lane
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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