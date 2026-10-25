Gran Premio de Estados Unidos 2026: minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto

El Circuito de las Américas de Austin recibe la decimoctava cita de la temporada. No te pierdas ningún detalle.

Llegó la hora de la verdad en Austin. Este domingo desde las 17:00 hs se disputa la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas y Franco Colapinto deberá remontar desde atrás para intentar sumar puntos con Alpine.

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Minuto a minuto de la carrera del GP de Estados Unidos

Momento del himno de Estados Unidos.

Colapinto sumó 1 punto cuando debutó en este circuito con Williams.

Kimi Antonelli tiene chances de consagrarse campeón en Austin.

La carrera del GP de Estados Unidos es a 56 vueltas.

Los pilotos ya hicieron la clásica recorrida para saludar a los fanáticos.

Drivers parade en el Circuito de las Américas (Getty Images)

Parrilla de largda del GP de Estados Unidos 2026