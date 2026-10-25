Gran Premio de Estados Unidos 2026: minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto

Llegó la hora de la verdad en Austin. Este domingo desde las 17:00 hs se disputa la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas y Franco Colapinto deberá remontar desde atrás para intentar sumar puntos con Alpine.
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Minuto a minuto de la carrera del GP de Estados Unidos
- Momento del himno de Estados Unidos.
- Colapinto sumó 1 punto cuando debutó en este circuito con Williams.
- Kimi Antonelli tiene chances de consagrarse campeón en Austin.
- La carrera del GP de Estados Unidos es a 56 vueltas.
- Los pilotos ya hicieron la clásica recorrida para saludar a los fanáticos.
Drivers parade en el Circuito de las Américas (Getty Images)
Parrilla de largda del GP de Estados Unidos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Liam Lawson (VCARB)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Arvid Lindblad (VCARB)
- Ollie Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Lance Stroll (Aston Martin) – desde el pit lane