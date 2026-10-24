Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la Fórmula 1 2026 en el GP de Estados Unidos

El italiano puede convertirse, este domingo, en el campeón más joven de la historia de la F1.

Luego de una enorme tanda de clasificación, Kimi Antonelli se quedó nuevamente con la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos y dio un paso determinante para la coronación como campeón de la Fórmula 1 2026.

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El italiano se encamina a ser el campeón más joven de la historia de la categoría con sus 20 años recién cumplidos y podría lograrlo incluso en el Circuito de las Américas de Austin este domingo.

Para consagrarse en esta carrera, a falta de cinco GP para que termine la temporada, deberán darse una serie de factores de los que depende de sí mismo y de otros pilotos.

Antes de la carrera en Austin, Antonelli cuenta con 340 puntos en el campeonato y sus seguidores, George Russell y Lewis Hamilton, poseen 238 y 229 respectivamente.

Para que la diferencia sobre ambos ingleses se torne irreversible, deberán combinarse tres cuestiones: primero y principal, Antonelli debe ganar la carrera en Estados Unidos. En paralelo, para consagrarse este domingo, necesitará que Russell finalice en la novena posición o debajo de dicho puesto, así como también que Hamilton termine quinto o peor posicionado.

Kimi Antonelli en Austin (Getty)

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Si los tres puntos se cumplen en COTA, Antonelli será coronado al finalizar la carrera en Austin. De lo contrario, deberá esperar alguna de los fines de semana venideros. De todas formas, hoy la diferencia que saca es de 102 puntos, con 150 en juego al quedar seis carreras en el año. La tendencia se vuelve cada vez más irreversible, a tal punto que puede ser definitiva este mismo domingo.

Parrilla de largada del GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Liam Lawson (VCARB) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Arvid Lindblad (VCARB) -penalizado, terminó la qualy como 9°- Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) -penalizado, terminó la qualy como 15°- Gabriel Bortoleto (Audi) -penalizado, terminó la qualy como 14°-

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos George Russell (Mercedes) – 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos Lando Norris (McLaren) – 201 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Carreras restantes en el calendario 2026 de la F1