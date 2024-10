La pelea por el campeonato en la presente temporada de la Fórmula 1 está al rojo vivo. Pese a algunos altibajos, Max Verstappen sigue comandando la tabla de posiciones, mientras que Lando Norris se acerca peligrosamente en medio de un gran presente.

Bajo esa órbita, en las últimas horas, el mencionado piloto británico de McLaren se refirió a un choque que mantuvo con el neerlandés en el Gran Premio de Austria, cuando Verstappen culminó en la quinta colocación y Norris en el último escalón.

Pese a que transcurrieron más de tres meses de aquella competición, Norris no se olvida teniendo en cuenta que ese toque le impidió ganar la carrera y hacerse con 25 puntos realmente importantes en la lucha por el título. Y fue ácido en sus declaraciones.

El choque entre Norris y Verstappen.

“Max es probablemente el tipo más difícil de correr en la pista. Probablemente sea uno de los más conscientes de las situaciones y le ha ayudado estar en esta posición durante los últimos cuatro o cinco años. Para mí, todavía es bastante nuevo”, señaló.

“Las cosas no terminaron como yo quería y todavía siendo que, ese domingo, probablemente gané la batalla de llevarle la lucha, aunque no gané en quién salió vencedor”, profundizó el joven piloto de 24 años de edad y nacido en la ciudad inglesa de Bristol.

“En cuanto me pongo el casco, odio a todo el mundo. Eso no cambia. Mucha gente cree que porque me lleve bien con alguien aquí o porque simplemente jugué en un videojuego con alguien, ya son los mejores amigos en la vida. Son tonterías”, finalizó en diálogo con The Athletic.

Así están las posiciones de la Fórmula 1