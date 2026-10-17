“Si Colapinto tuviera un auto y un equipo como el que tiene Antonelli, estaría ganando carreras”

En un campeonato de la Fórmula 1 que se encuentra casi liquidado a favor de Kimi Antonelli, Franco Colapinto atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo, redondeando un gran año a bordo de uno de los dos Alpine.
Luego de un año de transcisión y para el olvido de la escudería liderada por Flavio Briatore, este 2026 se consolidaron como uno de los mejores equipos de la zona media, peleando con VCARB el quinto lugar del campeonato de constructores. Sin embargo, la promesa de Alpine puertas adentro y hacia afuera es, en un periodo de una o dos temporadas más, tener un auto capaz de pelear por el título.
En este sentido, Argentina podría ver a un piloto nacional en esa disputa. Incluso, una palabra más que autorizada para hablar de Fórmula 1 así lo cree. Es que Fernando Tornello, relator de la F1 para ESPN y conocido vulgarmente como “La voz de América”, fue entrevistado por La Nación y no solo repasó toda su carrera a lo largo de la máxima, sino que también analizó a Franco Colapinto y su andar a bordo de un monoplaza.
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Además de elogiarlo, Tornello sentenció que Colapinto tiene serias chances de ganar Grandes Premios si las condiciones lo acompañan: “Franco tiene talento, tiene sponsors, ya está en la Fórmula 1, o sea que está dentro del sistema. Te doy el caso de Antonelli: Colapinto con Antonelli ganaban y perdían en la Fórmula 2; eran más las veces que Franco le ganaba a Antonelli. Es cierto que los pilotos después van creciendo, evolucionando, pero si Franco tuviera un equipo como tuvo Antonelli, un Mercedes para estar todo un año de aprendizaje, el pasado, y un auto con la diferencia que tiene Mercedes este año, Franco estaría ganando carreras. Tiene talento para hacerlo”.
En sintonía, sin dudarlo, la Voz de América retrucó: “Los pilotos van creciendo, mejorando, aprendiendo, se hacen más sólidos y con la experiencia ganan en un montón de cosas. Pero tenés que tener un auto bueno, y un equipo bueno. Franco tiene un equipo del medio. Con ese equipo no puede ganar, salvo una catástrofe en una carrera. Pero si tuviera un buen auto podría ganar. Yo lo veo para eso. Ahora, para llegar a ese punto hay que permanecer en la Fórmula 1 y tratar de conseguir un equipo de punta. Eso es difícil: cada equipo además ahora tiene su academia y están esperando que se vaya alguno de los titulares. Y Colapinto no está en la academia de Mercedes, de Red Bull, ni de Ferrari”. Contundentes afirmaciones de una palabra autorizada, conocida por el propio Colapinto.
Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1
- Viernes 23 de octubre
- Práctica Libre 1: 14.30 horas
- Práctica Libre 2: 18 horas
- Sábado 24 de octubre
- Práctica Libre 3: 14.30 horas
- Clasificación: 18 horas
- Domingo 25 de octubre
- Carrera: 17 horas
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos
- George Russell (Mercedes) – 238 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 201 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 578 puntos
- Ferrari – 444 puntos
- McLaren – 339 puntos
- Red Bull Racing – 332 puntos
- Racing Bulls – 100 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 30 puntos
- Audi – 23 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Carreras restantes en el calendario 2026 de la F1
- GP de Estados Unidos: domingo 25 de octubre
- GP de México: domingo 1 de noviembre
- GP de Brasil: domingo 8 de noviembre
- GP de Las Vegas: domingo 22 de noviembre
- GP de Qatar: domingo 29 de noviembre
- GP de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre