“Si Colapinto tuviera un auto y un equipo como el que tiene Antonelli, estaría ganando carreras”

En un campeonato de la Fórmula 1 que se encuentra casi liquidado a favor de Kimi Antonelli, Franco Colapinto atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo, redondeando un gran año a bordo de uno de los dos Alpine.

Luego de un año de transcisión y para el olvido de la escudería liderada por Flavio Briatore, este 2026 se consolidaron como uno de los mejores equipos de la zona media, peleando con VCARB el quinto lugar del campeonato de constructores. Sin embargo, la promesa de Alpine puertas adentro y hacia afuera es, en un periodo de una o dos temporadas más, tener un auto capaz de pelear por el título.

En este sentido, Argentina podría ver a un piloto nacional en esa disputa. Incluso, una palabra más que autorizada para hablar de Fórmula 1 así lo cree. Es que Fernando Tornello, relator de la F1 para ESPN y conocido vulgarmente como “La voz de América”, fue entrevistado por La Nación y no solo repasó toda su carrera a lo largo de la máxima, sino que también analizó a Franco Colapinto y su andar a bordo de un monoplaza.

Además de elogiarlo, Tornello sentenció que Colapinto tiene serias chances de ganar Grandes Premios si las condiciones lo acompañan: “Franco tiene talento, tiene sponsors, ya está en la Fórmula 1, o sea que está dentro del sistema. Te doy el caso de Antonelli: Colapinto con Antonelli ganaban y perdían en la Fórmula 2; eran más las veces que Franco le ganaba a Antonelli. Es cierto que los pilotos después van creciendo, evolucionando, pero si Franco tuviera un equipo como tuvo Antonelli, un Mercedes para estar todo un año de aprendizaje, el pasado, y un auto con la diferencia que tiene Mercedes este año, Franco estaría ganando carreras. Tiene talento para hacerlo”.

En sintonía, sin dudarlo, la Voz de América retrucó: “Los pilotos van creciendo, mejorando, aprendiendo, se hacen más sólidos y con la experiencia ganan en un montón de cosas. Pero tenés que tener un auto bueno, y un equipo bueno. Franco tiene un equipo del medio. Con ese equipo no puede ganar, salvo una catástrofe en una carrera. Pero si tuviera un buen auto podría ganar. Yo lo veo para eso. Ahora, para llegar a ese punto hay que permanecer en la Fórmula 1 y tratar de conseguir un equipo de punta. Eso es difícil: cada equipo además ahora tiene su academia y están esperando que se vaya alguno de los titulares. Y Colapinto no está en la academia de Mercedes, de Red Bull, ni de Ferrari”. Contundentes afirmaciones de una palabra autorizada, conocida por el propio Colapinto.

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Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30 horas Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30 horas Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre Carrera: 17 horas



Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos George Russell (Mercedes) – 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos Lando Norris (McLaren) – 201 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 578 puntos Ferrari – 444 puntos McLaren – 339 puntos Red Bull Racing – 332 puntos Racing Bulls – 100 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

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Carreras restantes en el calendario 2026 de la F1