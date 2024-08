Un ex piloto de Fórmula 1 recordó el heroico gesto con el que Ayrton Senna le salvó la vida: "No lo pensó ni un segundo"

Ayrton Senna es considerado por muchos expertos como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos de la Fórmula 1 y esta semana un ex corredor recordó cómo le salvó la vida tras un accidente.

Erik Comas, quien compitió en La Máxima entre 1991 y 1994, dialogó con el sitio Motorsport y contó detalles del impactante accidente que sufrió en agosto de 1992 durante los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps.

El incidente ocurrió luego de que el piloto francés del equipo Ligier chocara contra la barrera en la curva Blanchimont y su coche quedara bloqueando la pista. “Llegué a 300 kilómetros por hora y pasé por encima de la grava porque no había tiempo para ondear la bandera (de poca adherencia). Y por supuesto me estrellé inmediatamente“, recordó.

El impacto fue tan fuerte que Comas quedó inconsciente y con su pie acelerando el vehículo, con riesgo de incendiarse. “Todo lo de aquel día está bloqueado. No tengo recuerdos de ello. Por supuesto que no recuerdo nada porque estuve inconsciente durante al menos 30 minutos. Me desperté en el helicóptero de camino al hospital. El equipo me explicó lo que había pasado. Pero no hay nada impreso en mi memoria”.

Fue en ese lapso de inconsciencia suya que Ayrton Senna entró en acción. El piloto brasileño también estaba recorriendo el circuito en los entrenamientos y al ver el monoplaza de Comas en ese estado y al notar que el piloto no había salido, se bajo del vehículo y corrió al lugar.

Senna rescató Comas del coche y lo sacó de la pista par que fuese atendido por los médicos: “Puso su propia vida en riesgo con esto, porque venían algunos coches más. Había bandera roja, pero los comisarios seguían detrás de las barreras porque venían muchos coches. Pero se detuvo cuando vio mi cabeza colgando así y oyó el motor acelerando. Así era Ayrton. Se preocupó tanto. No lo pensó ni un segundo. Detuvo su auto, corrió y esquivó los autos. Si ves ese video… Vaya. Eso demuestra que era más que un campeón: era un héroe“.

“Al final, fue un buen momento en mi vida. Sin aquel día y sin su intervención, podría haber muerto. El coche aún estaba lleno de combustible, unos 75 litros. Todas las tuberías estaban cerradas. Debido al sobrecalentamiento, habría sido posible una explosión. Así que no puedo olvidarlo”, sostuvo conmovido.

Incluso, en un análisis poco común, el ex piloto francés de 60 años sostuvo que aquel gesto heroico de Senna cambió el destino del brasileño: “Si hubiera muerto ese día, probablemente habrían cambiado las reglas. ‘Si Comas murió, es porque el impacto lateral no es seguro. Tenemos que ajustar algo’. Pero no pasó nada”. Años más tarde, llegó el incidente de Imola.

La muerte de Ayrton Senna

Ayrton Senna murió el 1 de mayo de 1994 durante el Gran Premio de San Marino, tras accidentarse en la curva Tamburello.

Sobre aquel dramático episodio, que marcó un antes y después en la historia del deporte automotor, Comas recordó: “Esa mañana estaba sentado junto a Ayrton en la reunión de pilotos. Me dijo: ‘Voy a Londres la semana que viene. Tenemos que hacer algo sobre seguridad antes de Mónaco’. Ahora, 30 años después… Teníamos un chasis de fibra de carbono en la Fórmula 1. Sentíamos, debido a la protección, que éramos invulnerables. Nos sentíamos seguros”.

Con respecto a su teoría de que su accidente pudo haber cambiado el destino de Senna, insistió: “Nuestras cabezas no estaban protegidas. No sólo tenía el volante, sino también la horquilla (contra él). Entonces ajustaron los coches. Así que, como siempre, alguien tenía que morir (para mejorar la seguridad). Si yo hubiera muerto en 1992, él aún podría estar vivo. Porque entonces quizá habrían cambiado esa norma. Yo conducía el motor V10 por primera vez en mi carrera, Ayrton conducía el motor V10 por primera vez en su carrera. Nos sentamos juntos en la reunión. Es aterrador cuando ves cómo nuestros destinos han estado unidos desde Spa 1992″.

El video de cómo Ayrton Senna le salvó la vida a Erik Comas