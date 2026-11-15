Alineaciones de Croacia y República Checa para el duelo de la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Croacia viene de caer 1-2 ante Inglaterra y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. República Checa viene de caer 0-2 ante España y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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