Croacia vs. República Checa: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Pocas veces un cruce entre dos selecciones europeas llega con tan poco en juego a nivel resultados: ninguna de las dos ganó en lo que va de esta Liga de Naciones. Croacia necesita cortar una racha que ya empieza a doler.
Más allá de los puntos, es una buena chance para que alguno de los dos corte la mala racha y le dé un respiro a lo que viene siendo una fase para el olvido en el certamen.
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada: viene de caer 1-2 ante Inglaterra de visitante y antes había perdido feo, 0-7, como local justamente contra los ingleses. Suma apenas 3 puntos en cinco partidos y la crisis de resultados empieza a pesar, aunque ante un rival que todavía no ganó en el torneo tiene la chance de frenar la sangría.
República Checa no arrancó mejor: perdió los cinco partidos que jugó, incluido el más reciente ante España por 0-2 como local. Sin puntos y con apenas un gol a favor en sus últimos tres compromisos, el equipo necesita mostrar algo distinto si quiere evitar que la fase se convierta en un papelón total.
El historial entre Croacia y República Checa
El historial reciente favorece claramente a Croacia, que ganó 4 de los 7 cruces y nunca perdió ante República Checa, que no conoce la victoria en este cruce. Los croatas también se impusieron en lo más reciente, con un 2-1 en septiembre pasado, aunque antes de eso hubo un 0-0 y un categórico 5-1 a favor de Croacia en 2025. En total, Croacia convirtió 15 goles contra 8 de su rival a lo largo de todos los enfrentamientos.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|República Checa vs. Croacia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/10/2025
|República Checa vs. Croacia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/06/2025
|Croacia vs. República Checa
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|18/06/2021
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|UEFA European Championship
|17/06/2016
|República Checa vs. Croacia
|2-2
|UEFA European Championship
|09/02/2011
|Croacia vs. República Checa
|4-2
|Friendlies
|11/12/1996
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- República Checa suma 0 puntos en el torneo.