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Liga de Naciones

Croacia vs. República Checa: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones
Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Pocas veces un cruce entre dos selecciones europeas llega con tan poco en juego a nivel resultados: ninguna de las dos ganó en lo que va de esta Liga de Naciones. Croacia necesita cortar una racha que ya empieza a doler.

Más allá de los puntos, es una buena chance para que alguno de los dos corte la mala racha y le dé un respiro a lo que viene siendo una fase para el olvido en el certamen.

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La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada: viene de caer 1-2 ante Inglaterra de visitante y antes había perdido feo, 0-7, como local justamente contra los ingleses. Suma apenas 3 puntos en cinco partidos y la crisis de resultados empieza a pesar, aunque ante un rival que todavía no ganó en el torneo tiene la chance de frenar la sangría.

República Checa no arrancó mejor: perdió los cinco partidos que jugó, incluido el más reciente ante España por 0-2 como local. Sin puntos y con apenas un gol a favor en sus últimos tres compromisos, el equipo necesita mostrar algo distinto si quiere evitar que la fase se convierta en un papelón total.

El historial entre Croacia y República Checa

El historial reciente favorece claramente a Croacia, que ganó 4 de los 7 cruces y nunca perdió ante República Checa, que no conoce la victoria en este cruce. Los croatas también se impusieron en lo más reciente, con un 2-1 en septiembre pasado, aunque antes de eso hubo un 0-0 y un categórico 5-1 a favor de Croacia en 2025. En total, Croacia convirtió 15 goles contra 8 de su rival a lo largo de todos los enfrentamientos.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026República Checa vs. Croacia1-2UEFA Nations League
09/10/2025República Checa vs. Croacia0-0UEFA World Cup Qualifiers
09/06/2025Croacia vs. República Checa5-1UEFA World Cup Qualifiers
18/06/2021Croacia vs. República Checa1-1UEFA European Championship
17/06/2016República Checa vs. Croacia2-2UEFA European Championship
09/02/2011Croacia vs. República Checa4-2Friendlies
11/12/1996Croacia vs. República Checa1-1Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • República Checa suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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