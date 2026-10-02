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Liga de Naciones

Alineaciones de España y República Checa por la Liga de Naciones: formaciones probables

España y República Checa se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Spain vs. Czechia, Liga de Naciones
Spain vs. Czechia, Liga de Naciones

Se viene España vs. República Checa este sábado 3 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan España y República Checa

España viene de ganarle 4-1 a Croacia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

República Checa viene de caer 0-2 ante Inglaterra y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de España y República Checa

España (4-2-1-3): Unai Simón, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Fermín López, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal. DT: Luis De La Fuente.

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República Checa (4-2-3-1): Matěj Kovář, Jiří Sláma, Ladislav Krejčí, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, Pavel Bucha, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Adam Hložek, Ondřej Lingr, Matěj Radosta.

Suplentes de España: David Raya, Alex Grimaldo, Iván Fresneda, Mikel Merino, Ferran Torres, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Josep Martínez, Aymeric Laporte, Rodri, Nico Williams, Pedri, Carlos Espí.

Suplentes de República Checa: Ondřej Kričfaluši, Ondřej Zmrzlý, Daniel Vašulín, Lukáš Ambros, Martin Vitík, Lukáš Horníček, Roman Macek, Alex Král, Michal Sáček, Antonín Kinský.

La previa de España y República Checa: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 3 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 7 cruces — España ganó 5, República Checa ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 12/06/2022: España 2-0 República Checa
  • Próximo partido de España: vs. Croacia, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de República Checa: vs. Inglaterra, martes 6 de octubre
Redacción Bolavip
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