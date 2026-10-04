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Alineaciones de Francia y Bélgica por la Liga de Naciones: formaciones probables

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

France vs. Belgium, Liga de Naciones
France vs. Belgium, Liga de Naciones

Se viene Francia vs. Bélgica este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Francia y Bélgica

Francia viene de empatar 1-1 con Italia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Bélgica viene de ganarle 3-0 a Turquía y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Francia y Bélgica

Francia (4-3-3): Mike Maignan, Adrien Truffert, Maxence Lacroix, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki, Desire Doue, Ousmane Dembele, Michael Olise.

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Bélgica (4-3-3): Senne Lammens, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Hans Vanaken, Lois Openda, Diego Moreira, Mika Godts, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio.

Suplentes de Francia: Guillaume Restes, Jules Kounde, Eduardo Camavinga, Manu Kone, Bradley Barcola, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Estéban Lepaul, Jean Butez.

Suplentes de Bélgica: Zeno Debast, Arthur Theate, Roméo Lavia, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Maarten Vandevoordt, Mike Penders, Koni De Winter, Joaquin Seys, Malick Fofana, Nicolas Raskin.

La previa de Francia y Bélgica: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 25 cruces — Francia ganó 14, Bélgica ganó 5 y empataron 6
  • Último antecedente: 28/09/2026: Bélgica 0-1 Francia
Redacción Bolavip
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