Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de empatar en Francia, italianos y franceses se vuelven a cruzar, ahora con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. No es un amistoso ni un trámite: hay puntos en juego para los dos.
El historial reciente entre ambos quedó abierto tras el 1-1 de octubre, y esta revancha puede definir quién saca ventaja en el grupo antes de que se acabe el calendario.
La actualidad de ambos equipos
Italia llega con la confianza arriba después de haber goleado 3-1 a Turquía, resultado que le dio un envión después del empate ante los franceses. El equipo acumula dos victorias y un empate en sus últimos tres partidos, aunque la posición 17 en la tabla general de la Liga de Naciones muestra que todavía le queda camino por recorrer para meterse entre los de arriba.
Francia, en cambio, llega como favorito y con argumentos de sobra: viene de aplastar 4-1 a Bélgica de local y antes le había ganado 1-0 como visitante al mismo rival. El empate ante Italia es lo único que le impidió un cierre perfecto en sus últimos tres juegos, y con 10 puntos en el quinto puesto se perfila como uno de los candidatos fuertes del certamen.
El historial entre Italia y Francia
Son 42 antecedentes entre las dos selecciones, con ventaja para Italia en el cómputo histórico: 20 triunfos contra 13 de Francia y 11 empates. En goles también manda el equipo italiano, con 87 convertidos contra 61 de los franceses.
En los cruces más recientes la cosa se pareja bastante. El 1-1 de octubre pasado fue el último antecedente, pero antes hubo un 1-3 y un 1-3 que se repartieron las victorias entre ambos. De hecho, de los últimos diez enfrentamientos, ninguno de los dos logró imponerse de manera contundente más de una vez seguida.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Francia vs. Italia
|1-1
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Italia suma 7 puntos en el torneo.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.