Francia vs. Turquía en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Francia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Francia perdió 1-3 como visitante ante Italia. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Bélgica.
Turquía viene de perder 1-2 como local ante Bélgica. El equipo ocupa el puesto 51 con 0 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Italia.
El historial entre Francia y Turquía
Francia y Turquía se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 5 triunfos de Francia, 1 de Turquía y 1 empate.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Turquía vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.