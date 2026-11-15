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Francia vs. Turquía en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Turkey, Liga de Naciones
France vs. Turkey, Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Francia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Francia perdió 1-3 como visitante ante Italia. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Bélgica.

Turquía viene de perder 1-2 como local ante Bélgica. El equipo ocupa el puesto 51 con 0 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Italia.

El historial entre Francia y Turquía

Francia y Turquía se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 5 triunfos de Francia, 1 de Turquía y 1 empate.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Turquía vs. Francia0-1UEFA Nations League
14/10/2019Francia vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
08/06/2019Turquía vs. Francia2-0UEFA European Championship Qualifiers
05/06/2009Francia vs. Turquía1-0Friendlies
26/06/2003Francia vs. Turquía3-2FIFA Confederations Cup
14/11/2000Turquía vs. Francia0-4Friendlies
08/10/1996Francia vs. Turquía4-0Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Francia suma 10 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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