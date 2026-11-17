Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre en el Puskas Arena por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena. Hungría viene de ganarle 2-0 a Georgia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Irlanda del Norte viene de ganarle 1-0 a Ucrania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Irlanda y Kosovo

Irlanda (3-5-2): Caoimhín Kelleher, Dara O'Shea, Jake O'Brien, Liam Scales, James Abankwah, Jack Moylan, Jayson Molumby, Finn Azaz, Ryan Manning, Troy Parrott, Chiedozie Ogbene. DT: Heimir Hallgrímsson.

Kosovo (5-4-1): Arijanet Murić, Mërgim Vojvoda, Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Lindrit Kamberi, Dion Gallapeni, Lindon Emërllahu, Leon Avdullahu, Elvis Rexhbeçaj, Milot Rashica, Vedat Muriqi. DT: Franco Foda.

La previa de Hungría e Irlanda del Norte: todo lo que hay que saber