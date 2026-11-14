Irlanda del Norte vs. Ucrania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Irlanda del Norte empató 0-0 como local ante Georgia. El conjunto marcha 17° con 8 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Ucrania.

Ucrania viene de perder 1-2 como local ante Hungría. El equipo ocupa el puesto 37 con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Irlanda del Norte.

El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 2 triunfos de Irlanda del Norte, 3 de Ucrania y 2 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-3 UEFA Nations League 03/06/2021 Ucrania vs. Irlanda del Norte 1-0 Friendlies 16/06/2016 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-2 UEFA European Championship 06/09/2003 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/10/2002 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/1997 Ucrania vs. Irlanda del Norte 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

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En síntesis