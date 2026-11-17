Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre, en el Puskas Arena, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena.

Hungría llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Irlanda del Norte tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Hungría ganó 2-0 como visitante ante Georgia en la fecha anterior. Hungría está 21° en la tabla con 10 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Ucrania.

En su último compromiso, Irlanda del Norte ganó 1-0 como local ante Ucrania. El conjunto marcha 16° con 11 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Georgia.

El historial entre Hungría e Irlanda del Norte

Hungría e Irlanda del Norte se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Hungría, 1 de Irlanda del Norte y 2 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-0 UEFA Nations League 29/03/2022 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-1 Friendlies 07/09/2015 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2014 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2008 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-2 Friendlies 06/09/1989 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 19/10/1988 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis