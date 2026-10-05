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Alineaciones de Kazajistán e Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Kazakhstan vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Se viene Kazajistán vs. Islas Feroe este martes 6 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Kazajistán e Islas Feroe

Kazajistán viene de caer 1-2 ante Moldavia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Eslovaquia y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Kazajistán e Islas Feroe

Kazajistán (4-2-3-1): Aleksandr Zarutskiy, Yan Vorogovskiy, Nuraly Alip, Temirlan Erlanov, Aleksandr Mrynskiy, Bauyrzhan Islamkhan, Ramazan Orazov, Dinmukhamed Karaman, Ramazan Karimov, Galymzhan Kenzhebek, Elkhan Astanov. DT: John van 't Schip.

Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Martin Agnarsson, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Odmar Faeroe, Joannes Kalsoe Danielsen, Hanus Soerensen, Joannes Bjartalid, Géza Dávid Turi, Petur Knudsen. DT: Eyeun Klakstein.

Suplentes de Kazajistán: Bekkhan Shayzada, Sergiy Malyi, Nauryzbek Zhagorov, Damir Kasabulat, Alibek Kasym, Zhasulan Amir, Artur Shushenachev, Temirlan Anarbekov, Georgiy Zhukov, Azamat Tuyakbayev, Stanislav Basmanov, Erkin Tapalov.

Suplentes de Islas Feroe: Viljormur Davidsen, Samuel Johansen Chukwudi, Emil Joensen, Heini Vatnsdal, Jorgen Nielsen, Aki Samuelsen, Adrian Justinussen, Aron Benjaminsen, Jann Benjaminsen, Mattias Hellisdal, Bardur a Reynatroed.

La previa de Kazajistán e Islas Feroe: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 6 cruces — Kazajistán ganó 1, Islas Feroe ganó 3 y empataron 2
  • Último antecedente: 26/09/2026: Islas Feroe 1-1 Kazajistán
Redacción Bolavip
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