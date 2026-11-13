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Liga de Naciones

Moldavia vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones
Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha fresca sobre la mesa: estos dos se vieron las caras hace apenas semanas y ahora se reencuentran con otro resultado en juego.

Ninguno llega con margen en la tabla y un triunfo puede cambiar bastante el panorama en lo que queda del grupo.

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La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega golpeada después de la goleada que le hizo Eslovaquia en casa, un golpe duro que le borró el envión que traía tras ganarle justamente a Kazajistán. Antes de esa caída había empatado con Islas Feroe, así que el equipo viene de un presente irregular, con un triunfo valioso mezclado entre dos resultados feos.

Kazajistán tampoco encontró continuidad. Viene de rescatar un empate ante Islas Feroe, pero antes había perdido con la propia Moldavia y también con Eslovaquia. Con apenas dos puntos en cuatro partidos, necesita revertir la historia reciente para no quedar descolgado del pelotón.

El historial entre Moldavia y Kazajistán

El historial entre ambos está bastante parejo, con ligera ventaja para Kazajistán en cantidad de triunfos y los goles exactamente repartidos entre los dos. El antecedente más fresco es justamente a favor de Moldavia, que se impuso 2-1 hace poco más de un mes, cortando una racha en la que Kazajistán había ganado los dos cruces anteriores.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Kazajistán vs. Moldavia1-2UEFA Nations League
29/03/2022Kazajistán vs. Moldavia0-1UEFA Nations League
24/03/2022Moldavia vs. Kazajistán1-2UEFA Nations League
21/02/2019Kazajistán vs. Moldavia1-0Friendlies
18/02/2015Moldavia vs. Kazajistán1-1Friendlies
06/02/2013Moldavia vs. Kazajistán1-3Friendlies
03/03/2010Moldavia vs. Kazajistán1-0Friendlies
06/02/2008Moldavia vs. Kazajistán1-0Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
  • Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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