Moldavia vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha fresca sobre la mesa: estos dos se vieron las caras hace apenas semanas y ahora se reencuentran con otro resultado en juego.

Ninguno llega con margen en la tabla y un triunfo puede cambiar bastante el panorama en lo que queda del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega golpeada después de la goleada que le hizo Eslovaquia en casa, un golpe duro que le borró el envión que traía tras ganarle justamente a Kazajistán. Antes de esa caída había empatado con Islas Feroe, así que el equipo viene de un presente irregular, con un triunfo valioso mezclado entre dos resultados feos.

Kazajistán tampoco encontró continuidad. Viene de rescatar un empate ante Islas Feroe, pero antes había perdido con la propia Moldavia y también con Eslovaquia. Con apenas dos puntos en cuatro partidos, necesita revertir la historia reciente para no quedar descolgado del pelotón.

El historial entre Moldavia y Kazajistán

El historial entre ambos está bastante parejo, con ligera ventaja para Kazajistán en cantidad de triunfos y los goles exactamente repartidos entre los dos. El antecedente más fresco es justamente a favor de Moldavia, que se impuso 2-1 hace poco más de un mes, cortando una racha en la que Kazajistán había ganado los dos cruces anteriores.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Kazajistán vs. Moldavia 1-2 UEFA Nations League 29/03/2022 Kazajistán vs. Moldavia 0-1 UEFA Nations League 24/03/2022 Moldavia vs. Kazajistán 1-2 UEFA Nations League 21/02/2019 Kazajistán vs. Moldavia 1-0 Friendlies 18/02/2015 Moldavia vs. Kazajistán 1-1 Friendlies 06/02/2013 Moldavia vs. Kazajistán 1-3 Friendlies 03/03/2010 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 06/02/2008 Moldavia vs. Kazajistán 1-0 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis