Kazajistán vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Kazajistán y Eslovaquia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán recibe a Eslovaquia este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Kazajistán llega golpeado y con la ilusión de meterse en la pelea cada vez más lejos, mientras Eslovaquia necesita cerrar bien esta ventana antes de que termine el año.

No hay grandes objetivos en disputa para los locales, pero sí la chance de cortar una racha que empieza a pesar. Para los visitantes, en cambio, el partido es una oportunidad para asegurar puntos que los mantengan entre los mejores del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán no logra levantar cabeza en esta Liga de Naciones. Viene de caer como visitante ante Moldavia y antes de eso sumó un empate y otra derrota, todo en apenas tres presentaciones. Con solo 2 puntos en cinco partidos y ubicado en el puesto 46, el equipo necesita una reacción urgente si quiere evitar que la fase termine en blanco.

Eslovaquia, en cambio, llega entonado aunque sin poder cerrar los partidos con contundencia. Empató 2-2 de local ante Islas Feroe en su última presentación, después de golear 4-0 a Moldavia como visitante y de otro empate ante los feroeses. Con 11 puntos y el puesto 12 de la tabla, el equipo asoma como un rival incómodo que sabe hacer daño cuando pisa fuerte.

El historial entre Kazajistán y Eslovaquia

El historial entre ambos es parejo pero con ventaja para Kazajistán, que ganó dos de los tres enfrentamientos directos, incluyendo el más antiguo de la serie. Eslovaquia se quedó con el duelo más reciente, disputado en septiembre, por 2-1. En total hubo siete goles repartidos entre los tres partidos, sin empates en el medio, lo que deja en claro que las diferencias siempre se resolvieron por la mínima.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovaquia vs. Kazajistán 2-1 UEFA Nations League 13/06/2022 Kazajistán vs. Eslovaquia 2-1 UEFA Nations League 06/06/2022 Eslovaquia vs. Kazajistán 0-1 UEFA Nations League

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Horario del partido

Argentina: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis