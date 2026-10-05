Andrés Iniesta llenó de elogios a Lamine Yamal: “No es normal”

Andrés Iniesta está entre los mediocampistas más destacados de todos los tiempos y también es uno de los mejores futbolistas de la historia de Barcelona y de la Selección de España. Con ese palmarés sobre su espalda, rompió el silencio y se refirió a la tremenda actualidad de Lamine Yamal, con el que tuvo palabras de elogio pero le marcó un desafío.

Andrés Iniesta y Lamine Yamal.

Un dato importante a tener en cuenta es que el Cerebro está entre los más ganadores con la camiseta azulgrana y es considerado una verdadera leyenda, por lo que se trata de una voz autorizada. A su vez, marcó el gol que valió el Mundial 2010, lo que significa que le dio el primer trofeo importante a su país, que acaba de ganar el segundo.

Lo cierto es que fue contundente sobre Lamine Yamal. “No es normal, sino habría más jugadores que lo pudiesen llegar a hacer“, sentenció Iniesta sobre su nivel con apenas 19 años. Luego, también agregó: “Lo bonito e importante es la ambición y naturalidad que tiene. Si te paras a pensar, con esa edad, lo que tiene por delante es para estar ambicioso“.

Lamine Yamal, figura de FC Barcelona. (Getty Images)

Sin embargo, se encargó de resaltar un desafío. “El reto de los futbolistas de un equipo como Barça es que es año a año“, aseguró Andrés en primera instancia. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta. “No es lo que ya hayas ganado, sino lo que tienes que seguir ganando. Esa es la clave de este tipo de jugadores“, manifestó en diálogo con Mundo Deportivo.

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Por último pero no menos importante, analizó a sus dos camisetas predilectas. “Me encanta ver al Barça y a España“, expresó con un tono tajante que no dio lugar a dudas. No conforme con esa afirmación, inmediatamente después añadió: “Tienen un tipo de juego y jugadores que me gusta, sobre todo el talento y el entendimiento. Son los mejores“.