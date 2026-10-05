Lionel Andrés Messi encara su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. El próximo martes, a partir de las 20 horas, la Pulga saltará por última vez al campo de juego con la casaca del combinado nacional en lo que promete ser una noche a pura emoción y nostalgia.
Argentina se mide ante Benín, un rival menor que claramente pasa a un segundo plano en una jornada con Lionel Messi como protagonista. Leo dice adiós tras más de dos décadas representando a la Mayor y los homenajes ya comenzaron a verse en toda dimensión.
Sin ir más lejos, este lunes, el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario amaneció con una sorpresa para Lionel Messi. En el ícono más importante de su ciudad natal apareció una camiseta -la edición especial que utilizará para su despedida- con el número 10 en la espalda y la palabra “gracias”.
El homenaje a Messi en Rosario. (Foto: Cadena 3)
La probable formación de Argentina ante Benín
Si bien resta la confirmación oficial, Lionel Scaloni pondría desde el arranque a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez.
¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?
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El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.
¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?
El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.
Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina
- Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)
- Copa América (2021)
- Finalissima (2022)
- Mundial de Qatar (2022)
- Copa América (2024)
DATOS CLAVE
- Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina el próximo martes.
- El Monumento a la Bandera en Rosario amaneció con la camiseta del diez homenajeando a Messi.
- La Selección Argentina enfrentará a Benín en la despedida definitiva de Lionel Messi.