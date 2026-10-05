La Pulga jugará su último partido con la casaca de la Albiceleste el próximo martes desde las 20 horas ante Benín en el Monumental.

Lionel Andrés Messi encara su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. El próximo martes, a partir de las 20 horas, la Pulga saltará por última vez al campo de juego con la casaca del combinado nacional en lo que promete ser una noche a pura emoción y nostalgia.

Argentina se mide ante Benín, un rival menor que claramente pasa a un segundo plano en una jornada con Lionel Messi como protagonista. Leo dice adiós tras más de dos décadas representando a la Mayor y los homenajes ya comenzaron a verse en toda dimensión.

Sin ir más lejos, este lunes, el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario amaneció con una sorpresa para Lionel Messi. En el ícono más importante de su ciudad natal apareció una camiseta -la edición especial que utilizará para su despedida- con el número 10 en la espalda y la palabra “gracias”.

El homenaje a Messi en Rosario. (Foto: Cadena 3)

La probable formación de Argentina ante Benín

Si bien resta la confirmación oficial, Lionel Scaloni pondría desde el arranque a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.

Publicidad

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?

El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

DATOS CLAVE