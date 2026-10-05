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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Spain, Liga de Naciones
Croatia vs. Spain, Liga de Naciones

A menos de una semana de haber caído goleada por España, Croacia tiene que salir a jugarse la revancha el martes 6 de octubre en plena Liga de Naciones.

La tabla de este grupo quedó bastante definida desde ya, pero a Croacia le queda el orgullo y la chance de cortar una mala racha ante el mismo rival que la goleó hace unos días.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada. Después de perder 1-4 contra España, el equipo se fue con todo contra Inglaterra y terminó goleado 0-7, un resultado que pesa más allá del torneo. Son tres puntos en tres partidos y la ubicación 40 del ranking general refleja un presente complicado para el elenco balcánico.

España, en cambio, no pierde hace rato. Viene de ganarle 3-1 a República Checa y antes había goleado 4-1 justamente a Croacia, así que llega con nueve puntos sobre nueve posibles y entre los mejores del certamen. El funcionamiento colectivo se nota en los números: tres partidos, tres victorias y una diferencia de gol que habla por sí sola.

El historial entre Croacia y España

El historial entre ambas selecciones tiene mucho de español: de doce cruces, España se impuso en ocho y Croacia solo pudo ganar tres veces, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también es contundente, 27 a 13 a favor de la Roja.

En los enfrentamientos recientes la tendencia se mantiene. El más reciente fue justamente hace unos días, cuando España goleó 4-1, y antes de eso ya había ganado 3-0 en 2024. Croacia logró su última victoria en 2018, cuando se impuso 3-2, pero desde entonces no volvió a ganarle a este rival.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026España vs. Croacia4-1UEFA Nations League
15/06/2024España vs. Croacia3-0UEFA European Championship
18/06/2023Croacia vs. España0-0UEFA Nations League
28/06/2021Croacia vs. España3-5UEFA European Championship
15/11/2018Croacia vs. España3-2UEFA Nations League
11/09/2018España vs. Croacia6-0UEFA Nations League
21/06/2016Croacia vs. España2-1UEFA European Championship
18/06/2012Croacia vs. España0-1UEFA European Championship
07/06/2006Croacia vs. España1-2Friendlies
22/02/2000Croacia vs. España0-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.
Redacción Bolavip
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