Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

A menos de una semana de haber caído goleada por España, Croacia tiene que salir a jugarse la revancha el martes 6 de octubre en plena Liga de Naciones.
La tabla de este grupo quedó bastante definida desde ya, pero a Croacia le queda el orgullo y la chance de cortar una mala racha ante el mismo rival que la goleó hace unos días.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada. Después de perder 1-4 contra España, el equipo se fue con todo contra Inglaterra y terminó goleado 0-7, un resultado que pesa más allá del torneo. Son tres puntos en tres partidos y la ubicación 40 del ranking general refleja un presente complicado para el elenco balcánico.
España, en cambio, no pierde hace rato. Viene de ganarle 3-1 a República Checa y antes había goleado 4-1 justamente a Croacia, así que llega con nueve puntos sobre nueve posibles y entre los mejores del certamen. El funcionamiento colectivo se nota en los números: tres partidos, tres victorias y una diferencia de gol que habla por sí sola.
El historial entre Croacia y España
El historial entre ambas selecciones tiene mucho de español: de doce cruces, España se impuso en ocho y Croacia solo pudo ganar tres veces, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también es contundente, 27 a 13 a favor de la Roja.
En los enfrentamientos recientes la tendencia se mantiene. El más reciente fue justamente hace unos días, cuando España goleó 4-1, y antes de eso ya había ganado 3-0 en 2024. Croacia logró su última victoria en 2018, cuando se impuso 3-2, pero desde entonces no volvió a ganarle a este rival.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|España vs. Croacia
|4-1
|UEFA Nations League
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.