Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

A menos de una semana de haber caído goleada por España, Croacia tiene que salir a jugarse la revancha el martes 6 de octubre en plena Liga de Naciones.

La tabla de este grupo quedó bastante definida desde ya, pero a Croacia le queda el orgullo y la chance de cortar una mala racha ante el mismo rival que la goleó hace unos días.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada. Después de perder 1-4 contra España, el equipo se fue con todo contra Inglaterra y terminó goleado 0-7, un resultado que pesa más allá del torneo. Son tres puntos en tres partidos y la ubicación 40 del ranking general refleja un presente complicado para el elenco balcánico.

España, en cambio, no pierde hace rato. Viene de ganarle 3-1 a República Checa y antes había goleado 4-1 justamente a Croacia, así que llega con nueve puntos sobre nueve posibles y entre los mejores del certamen. El funcionamiento colectivo se nota en los números: tres partidos, tres victorias y una diferencia de gol que habla por sí sola.

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El historial entre Croacia y España

El historial entre ambas selecciones tiene mucho de español: de doce cruces, España se impuso en ocho y Croacia solo pudo ganar tres veces, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también es contundente, 27 a 13 a favor de la Roja.

En los enfrentamientos recientes la tendencia se mantiene. El más reciente fue justamente hace unos días, cuando España goleó 4-1, y antes de eso ya había ganado 3-0 en 2024. Croacia logró su última victoria en 2018, cuando se impuso 3-2, pero desde entonces no volvió a ganarle a este rival.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 España vs. Croacia 4-1 UEFA Nations League 15/06/2024 España vs. Croacia 3-0 UEFA European Championship 18/06/2023 Croacia vs. España 0-0 UEFA Nations League 28/06/2021 Croacia vs. España 3-5 UEFA European Championship 15/11/2018 Croacia vs. España 3-2 UEFA Nations League 11/09/2018 España vs. Croacia 6-0 UEFA Nations League 21/06/2016 Croacia vs. España 2-1 UEFA European Championship 18/06/2012 Croacia vs. España 0-1 UEFA European Championship 07/06/2006 Croacia vs. España 1-2 Friendlies 22/02/2000 Croacia vs. España 0-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Croacia suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.