España vs. Inglaterra: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
España llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Inglaterra tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
España ganó 2-0 como visitante ante República Checa en la fecha anterior. España lidera la tabla con 15 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Croacia.
En su último compromiso, Inglaterra ganó 2-1 como local ante Croacia. El conjunto marcha 5° con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante República Checa.
El historial entre España e Inglaterra
España e Inglaterra se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 12 triunfos de España, 14 de Inglaterra y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Inglaterra vs. España
|2-3
|UEFA Nations League
|14/07/2024
|España vs. Inglaterra
|2-1
|UEFA European Championship
|15/10/2018
|España vs. Inglaterra
|2-3
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Inglaterra vs. España
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2016
|Inglaterra vs. España
|2-2
|Friendlies
|13/11/2015
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|12/11/2011
|Inglaterra vs. España
|1-0
|Friendlies
|11/02/2009
|España vs. Inglaterra
|2-0
|Friendlies
|06/02/2007
|Inglaterra vs. España
|0-1
|Friendlies
|16/11/2004
|España vs. Inglaterra
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
- Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.