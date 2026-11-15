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Liga de Naciones

España vs. Inglaterra: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Spain vs. England, Liga de Naciones
Spain vs. England, Liga de Naciones

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

España llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Inglaterra tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

España ganó 2-0 como visitante ante República Checa en la fecha anterior. España lidera la tabla con 15 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Croacia.

En su último compromiso, Inglaterra ganó 2-1 como local ante Croacia. El conjunto marcha 5° con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante República Checa.

El historial entre España e Inglaterra

España e Inglaterra se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 12 triunfos de España, 14 de Inglaterra y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Inglaterra vs. España2-3UEFA Nations League
14/07/2024España vs. Inglaterra2-1UEFA European Championship
15/10/2018España vs. Inglaterra2-3UEFA Nations League
08/09/2018Inglaterra vs. España1-2UEFA Nations League
15/11/2016Inglaterra vs. España2-2Friendlies
13/11/2015España vs. Inglaterra2-0Friendlies
12/11/2011Inglaterra vs. España1-0Friendlies
11/02/2009España vs. Inglaterra2-0Friendlies
06/02/2007Inglaterra vs. España0-1Friendlies
16/11/2004España vs. Inglaterra1-0Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
  • Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.
Redacción Bolavip
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