El entrenador español de Como 1907 se refirió al debate del zurdo que está dando sus primeros pasos en la Selección Argentina.

No caben dudas de que Nico Paz está transitando un magnífico presente en el Como 1907 y también con la camiseta de la Selección Argentina. En medio de ese contexto, el que rompió el silencio fue Cesc Fábregas y se refirió a la comparación entre él y Lionel Messi, donde dejó varias frases que hicieron mucho ruido en el ambiente del fútbol.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TNT Sports México, el entrenador español fue claro. “Ya lo han venido a buscar. Son tres años que escucho decir que se va, que se va, que se va. Y, de momento, yo lo sigo viendo por acá“, manifestó en primera instancia. Luego, agregó: “Así que tranquilidad, es jugador nuestro y vamos a ver lo que pasa“.

Nico Paz, figura argentina de Como 1907. (Getty Images)

Por otro lado, hizo hincapié en las comparaciones entre Paz y Lionel. “Las comparaciones son odiosas, como se dice siempre, y cuando es con el mejor jugador de la historia, con Messi, aún más“, aseguró el director técnico. A su vez, sentenció: “Así que lo bueno de Nico es que él es un chico muy tranquilo, muy sereno, con una gran familia que tiene detrás“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto sobre Paz. “Nico es un chico 10, con una personalidad increíble“, deslizó con un tono contundente. Y por si todavía quedaban dudas, aportó: “Me encanta su carácter, su manera de ver las cosas y es un competidor. Esto al final lo que me encanta de él“.

Nico Paz, figura de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Pocos segundos después, también expresó: “Es muy humilde, y bueno, tiene un entrenador detrás que no le voy a dejar que se venga arriba“. Además, sobre su rol al frente del plantel, añadió: “Hoy en día, en el fútbol yo no soy sólo un entrenador. Yo estoy aquí entrenando a 12 chicos que tienen entre 19 y 22 años, entonces soy también un educador, un padre“.

Inmediatamente después, se refirió a los futbolistas que dirige. “Ellos saben muy claro quién somos en el Como. No somos el Real Madrid, el Bayern Munich, el Manchester United“, sostuvo Fábregas sin titubear. No conforme con eso, el DT soltó: “Acá todos tenemos que tener la humildad para saber respetar a todo el mundo y, sobre todo, crecer al momento justo“.

Nico Paz, figura argentina de Como 1907. (Getty Images)