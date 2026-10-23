El Club Argentino de Madrid sigue creciendo: sumó dos categorías a su estructura

Tras el ascenso del Sub 19, se formaron los planteles de Cadetes y Sub 23 que ya están en competencia y hacen de local en Alcalá de Henares.

El Club Argentino de Madrid ya está en plena competencia de una nueva temporada que comenzó con novedades importantes. Porque después de festejar el ascenso de los Juveniles, se confirmó la expansión del Granadero, que formó dos nuevos planteles, pasando a tener cuatro equipos compitiendo en la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM).

Hasta la campaña pasada, el Club Argentino contaba con el equipo principal en la Primera Regional de Madrid y el plantel Sub-19 en la Segunda Juvenil. Los más chicos cerraron el torneo consiguiendo el ascenso que ratificó el gran trabajo que se estaba haciendo en las bases y sirvió para ir por más.

El festejo de los más chicos después de un triunfo con la camiseta del Grandadero. (Foto: Club Argentino)

La nueva estructura: de Primera a Sub 16

Para la presente temporada 2026/2027, el Granadero amplió su estructura y pasó de dos a cuatro planteles que representan al club:

Primera (Primera Regional): Tras pelear arriba durante todo el torneo pasado, buscará otra vez ir por un nuevo ascenso.

Tras pelear arriba durante todo el torneo pasado, buscará otra vez ir por un nuevo ascenso. Sub-23 (Segunda Regional): Una de las grandes novedades. Con el objetivo de emular a lo que es la Reserva en Argentina, este equipo será un puente directo entre los juveniles que superan la edad máxima y el plantel principal, permitiendo dar continuidad al desarrollo de los futbolistas.

Una de las grandes novedades. Con el objetivo de emular a lo que es la Reserva en Argentina, este equipo será un puente directo entre los juveniles que superan la edad máxima y el plantel principal, permitiendo dar continuidad al desarrollo de los futbolistas. Juvenil (Primera Regional): Ya está compitieno en la nueva división, tras el histórico ascenso conseguido la temporada pasada.

Ya está compitieno en la nueva división, tras el histórico ascenso conseguido la temporada pasada. Cadetes (Sub-16): La segunda gran incorporación. Conformado por jugadores nacidos en los años 2011 y 2012, marca el desembarco del club en etapas de formación más tempranas.

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Las sedes del Granadero

Con la ampliación de la estructura, la logística deportiva también debió ampliarse. Mientras los directivos del club siguen trabajando para concretar el sueño de un espacio propio, por el momento la localía se reparte en dos sedes:

La Primera dejó la cancha del Vallecas CF y actualmente hace de local en el estadio Ernesto Cotorruelo de Madrid.

Los otros planteles, que integran el semillero del club (Cadetes, Juveniles y Sub 23), disputan sus partidos oficiales en canchas que pertenecen al municipio de Alcalá de Henares.

Ser socio del Club Argentino desde cualquier lugar del mundo

Más allá de que sea un club español, cualquiera que quiera ser parte de esta aventura que se inició en 2023 puede asociarse y colaborar para que el Club Argentino siga creciendo. El trámite se puede realizar en la web del club, con un costo de 3 euros mensuales, que quienes quieran asociarse desde Argentina lo podrán pagar en pesos para hacer más fácil el trámite.

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Además de colaborar para empezar a cristalizar el sueño de tener una cancha propia, los socios van a recibir una serie de beneficios, tanto si están en España como si viven en Argentina u otro país del mundo: