La historia del Club Argentino, exportando la pasión y el amor por el fútbol en España

La cancha principal del Vallecas Fútbol Club comienza a poblarse. Cualquiera que pasa por allí se sorprende y mira con atención para ver qué pasa. ¿Quién juega? Se está por venir un partido de la Primera Regional de la Real Federación de Futbol de Madrid y por eso llama la atención tanto público, tantas banderas, bombos y cantitos. ¿La explicación? Está por jugar el Club Argentino de Fútbol, una institución fundada hace dos años y medio por dos argentinos que soñaron con repetir la historia que en nuestro país se dio con el Deportivo Español o Sportivo Italiano, para unir la comunidad migratoria.

La temporada pasada el equipo consiguió su primer ascenso y la localía se mudó de Alcalá de Henares a Puente de Vallecas, mucho más cerca del centro de Madrid. Y la comunidad argentina encuentra allí un lugar donde compartir costumbres y despuntar la pasión por el fútbol de una manera a la que no están acostumbrados los españoles. Cuando juega el Argentino se canta más y hay más banderas que en un partido de Real Madrid en el Bernabéu.

El equipo que consiguió el primer título y primer ascenso para la historia del club.

“La creciente inmigración argentina en España más la característica esencial que significa el fútbol en nuestra idiosincrasia nos llevó a pensar en la necesidad de generar un espacio que los argentinos sintamos propio. Nuestro club aspira a ser ese lugar de encuentro, de fútbol y costumbres, y en definitiva, donde nuestro sentido de pertenencia encuentre un color, un nombre y un sentimiento con los cuales identificarse”, explican Adrián Varela y Gustavo Nomdedeu, fundadores de El Granadero, el apodo que nació al mismo tiempo que el club.

La llegada de los hermanos de Julián Alvarez y el primer ascenso

En su segunda temporada en la última categoría regional de Madrid, el Argentino se consagró campeón y así consiguió el primer ascenso de su corta historia. El equipo tuvo dos refuerzos que generaron un importante revuelo mediático y que, además, provocaron que se sume el hincha más famoso que tiene el club.

Rafael y Agustín Alvarez son los hermanos de Julián, quienes también se instalaron en España cuando la Araña firmó con el Atlético de Madrid. Venían de Manchester, donde ambos habían sido jugadores del Abbey Hey. Y todavía no habían vuelto a competir hasta que recibieron el llamado de Adrián Varela para sumarse al Club Argentino.

“En una charla con Lucas Beltrán, me dijo ‘tenés que llamar a los hermanos de Julián, están en Madrid y la rompen toda’. Así que después entré en contacto con ellos, nos juntamos para contarles de nuestro proyecto y enseguida aceptaron la invitación”, detalla Varela, ex directivo de River durante los dos mandatos de Rodolfo D’Onofrio al frente del club de Núñez.

De Paul y Julián Alvarez junto a Gustavo Nomdedeu y Adrián Varela, los fundadores del club.

Ese fue el puntapié para que los cordobeses sesumaran al Club Argentino, que pocas semanas después tuvo a Julián alentando en la tribuna. También Rodrigo De Paul fue otro espectador de lujo cuando el equipo hacía de local en Alcalá de Henares. Y la atención mediática también se trasladó a las redes sociales cuando elscarso, un influencer argentino, descubrió el club y generó un movida que multiplicó seguidores por miles.

Ser socio del Club Argentino desde cualquier lugar del mundo

Más allá de que sea un club español, cualquiera que quiera ser parte de esta aventura que se inició en 2023 puede asociarse y colaborar para que el Club Argentino siga creciendo. El trámite se puede realizar en la web del club, con un costo de 3 euros mensuales, que quienes quieran asociarse desde Argentina lo podrán pagar en pesos para hacer más fácil el trámite.

Además de colaborar para empezar a cristalizar el sueño de tener una cancha propia (por ahora el club alquila instalaciones de terceros para jugar de local), los socios van a recibir una serie de beneficios, tanto si están en España como si viven en Argentina u otro país del mundo:

Carnet Oficial Digital y Certificado de FAN ARGENTINO.

y Certificado de FAN ARGENTINO. Tu nombre aparecerá en el MURO DIGITAL GRANADERO.

Formarás parte de un grupo de difusión de WhatsApp.

Tendrás descuentos en nuestra tienda online.

en nuestra tienda online. Acceso al CLUB GRANADERO DE BENEFICIOS.

Con la primera compra de una camiseta, tendrás gratis la personalización.

Participarás de sorteos de indumentaria y merchandising oficial del club.

