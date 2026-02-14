Los Granaderos, homenaje y fuente de inspiración para el Club Argentino en España

La historia del Club Argentino de Madrid no se construyó producto de la casualidad sino que los primeros pasos tuvieron un lineamiento para dejar marcadas las bases de una institución que siempre estará marcada por raíces obviamente argentinas. Por eso, el apodo de El Granadero estuvo desde el día fundacional y fue la inspiración para el diseño de la camiseta.

“Cuando pensamos en el apodo que debía llevar el club, lo que salió naturalmente fue ‘Los Gauchos’, ya que así se acostumbra a reconocer a los argentinos en la mayoría de los países. Sin embargo, nosotros no sólo queriamos un apodo que nos identificara, sino también reivindicar fuera del país un símbolo que representara una Argentina de la que nos podamos sentir orgullosos”, explica Adrián Varela, fundador del club junto a Gustavo Nomdedeu.

Y completa los motivos de la elección del sobrenombre: “Sin dudas, por los valores que inspiran y por la importancia que ostentan en la historia de nuestro país como brazo ejecutivo de la independencia de Latinoamérica encabezada por nuestro prócer, el General San Martin, el apodo de ‘El Granadero’ no es sólo una inspiración para nuestra identidad institucional, sino también un honor y una responsabilidad”.

La inspiración para el diseño de la camiseta titular

Ese vínculo del Club Argentino con los Granaderos también fue fuente de inspiración para el diseño de su camiseta titular, que es azul con una banda diagonal blanca y vivos rojos, en un claro homenaje al uniforme de dicha unidad del Ejército. Además, en la parte posterior del cuello lleva la leyenda “El Granadero” acompañado por las banderas de Argentina y de España.

“Además, la camiseta combina los colores del escudo del club, que junto con el blanco de la franja, dejan una reminiscencia de los colores patrios argentinos.

En un leve sombreado de fondo sobre el azul oscuro se puede apreciar, tanto en el frente como en la espalda, el trazo del Sol de Mayo de la bandera argentina“, agrega Varela.

La camiseta alternativa, si bien fue pensada para respetar la misma gama de colores que la titular, busca identificar claramente los colores del Club Argentino, con dos franjas rectas verticales sobre el centro de la camiseta (celeste a la izquiera y azul a la derecha), sobre una base blanca en la que también se distingue el Sol de Mayo bordeado en gris.

Ambas camisetas, que se pueden conseguir en la tienda online de la web del club, llevan un detalle más en el interior del cuello también estrechamente vinculado con Argentina: tienen la frase del Himno Nacional “Sean eternos los laureles”.

Ser socio del Club Argentino desde cualquier lugar del mundo

Más allá de que sea un club español, cualquiera que quiera ser parte de esta aventura que se inició en 2023 puede asociarse y colaborar para que el Club Argentino siga creciendo. El trámite se puede realizar en la web del club, con un costo de 3 euros mensuales, que quienes quieran asociarse desde Argentina lo podrán pagar en pesos para hacer más fácil el trámite.

Además de colaborar para empezar a cristalizar el sueño de tener una cancha propia (por ahora el club alquila instalaciones de terceros para jugar de local), los socios van a recibir una serie de beneficios, tanto si están en España como si viven en Argentina u otro país del mundo:

Carnet Oficial Digital y Certificado de FAN ARGENTINO.

Tu nombre aparecerá en el MURO DIGITAL GRANADERO.

Formarás parte de un grupo de difusión de WhatsApp.

Tendrás descuentos en nuestra tienda online.

Acceso al CLUB GRANADERO DE BENEFICIOS.

Con la primera compra de una camiseta, tendrás gratis la personalización.

Participarás de sorteos de indumentaria y merchandising oficial del club.

