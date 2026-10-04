Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

A diez días de haberse visto las caras, Francia y Bélgica se reencuentran el lunes 5 de octubre con otro casillero de la Liga de Naciones de por medio. El repaso rápido del cruce anterior no alcanza: hay puntos en juego otra vez y ninguno quiere quedar relegado en la tabla.
Ninguno de los dos pelea arriba de la zona alta, así que la jornada 4 es una chance de acomodarse antes de que la fase se complique. Para Francia significa confirmar que el triunfo pasado no fue casualidad; para Bélgica, responder rápido tras la caída.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Francia llega con el envión de haber goleado la fecha pasada a Turquía y de haberle ganado a este mismo rival hace apenas unos días, aunque el empate más reciente ante Italia le bajó un poco el ritmo. Con 7 puntos en tres partidos, el equipo se mantiene competitivo pero sin margen para relajarse en una liga de 54 equipos donde cualquier tropiezo pesa.
Bélgica, en cambio, respondió a la derrota ante los franceses con una goleada contundente por 3-0 ante Turquía, algo que le permite llegar con otro ánimo pese a tener un punto menos que su rival. La diferencia de gestos entre un partido y otro muestra a un equipo que no se derrumba fácil, aunque la cuenta pendiente contra Francia sigue abierta.
El historial entre Francia y Bélgica
La historia reciente es claramente favorable a Francia, que ganó 14 de los 25 enfrentamientos frente a los 5 de Bélgica, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 46 goles convertidos contra 27 recibidos. El antecedente más cercano fue hace apenas unos días, cuando Francia se impuso 1-0 de visitante, y en los últimos cinco cruces el dominio también fue parejo a su favor.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Bélgica vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2024
|Bélgica vs. Francia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2024
|Francia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA Nations League
|01/07/2024
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|UEFA European Championship
|07/10/2021
|Bélgica vs. Francia
|2-3
|UEFA Nations League
|10/07/2018
|Francia vs. Bélgica
|1-0
|FIFA World Cup
|07/06/2015
|Francia vs. Bélgica
|3-4
|Friendlies
|14/08/2013
|Bélgica vs. Francia
|0-0
|Friendlies
|15/11/2011
|Francia vs. Bélgica
|0-0
|Friendlies
|18/02/2004
|Bélgica vs. Francia
|0-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Francia suma 7 puntos en el torneo.
- Bélgica suma 6 puntos en el torneo.