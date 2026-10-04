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Liga de Naciones

Francia vs. Bélgica en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Belgium, Liga de Naciones
France vs. Belgium, Liga de Naciones

A diez días de haberse visto las caras, Francia y Bélgica se reencuentran el lunes 5 de octubre con otro casillero de la Liga de Naciones de por medio. El repaso rápido del cruce anterior no alcanza: hay puntos en juego otra vez y ninguno quiere quedar relegado en la tabla.

Ninguno de los dos pelea arriba de la zona alta, así que la jornada 4 es una chance de acomodarse antes de que la fase se complique. Para Francia significa confirmar que el triunfo pasado no fue casualidad; para Bélgica, responder rápido tras la caída.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia llega con el envión de haber goleado la fecha pasada a Turquía y de haberle ganado a este mismo rival hace apenas unos días, aunque el empate más reciente ante Italia le bajó un poco el ritmo. Con 7 puntos en tres partidos, el equipo se mantiene competitivo pero sin margen para relajarse en una liga de 54 equipos donde cualquier tropiezo pesa.

Bélgica, en cambio, respondió a la derrota ante los franceses con una goleada contundente por 3-0 ante Turquía, algo que le permite llegar con otro ánimo pese a tener un punto menos que su rival. La diferencia de gestos entre un partido y otro muestra a un equipo que no se derrumba fácil, aunque la cuenta pendiente contra Francia sigue abierta.

El historial entre Francia y Bélgica

La historia reciente es claramente favorable a Francia, que ganó 14 de los 25 enfrentamientos frente a los 5 de Bélgica, con 6 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 46 goles convertidos contra 27 recibidos. El antecedente más cercano fue hace apenas unos días, cuando Francia se impuso 1-0 de visitante, y en los últimos cinco cruces el dominio también fue parejo a su favor.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Bélgica vs. Francia0-1UEFA Nations League
14/10/2024Bélgica vs. Francia1-2UEFA Nations League
09/09/2024Francia vs. Bélgica2-0UEFA Nations League
01/07/2024Francia vs. Bélgica1-0UEFA European Championship
07/10/2021Bélgica vs. Francia2-3UEFA Nations League
10/07/2018Francia vs. Bélgica1-0FIFA World Cup
07/06/2015Francia vs. Bélgica3-4Friendlies
14/08/2013Bélgica vs. Francia0-0Friendlies
15/11/2011Francia vs. Bélgica0-0Friendlies
18/02/2004Bélgica vs. Francia0-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Francia y Bélgica se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Francia suma 7 puntos en el torneo.
  • Bélgica suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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