Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la necesidad de cortar una racha que no termina de despegar en esta Liga de Naciones.
Ninguno de los dos pudo ganar en la última fecha y ambos pelean en la zona baja de su grupo, así que los puntos valen doble para acomodarse en la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Kazajistán llega golpeado después de caer 1-2 como local ante Moldavia, un resultado que se suma a la derrota previa ante Eslovaquia. El equipo acumula apenas un punto en tres presentaciones y necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado del grupo.
Islas Feroe, en cambio, no conoce la derrota en lo que va del certamen aunque tampoco pudo cerrar un triunfo. Empató 1-1 con Eslovaquia de local y antes había igualado ante Moldavia, por lo que llega a este partido como un equipo difícil de vencer pero que todavía busca su primera alegría grande de la Liga de Naciones.
El historial entre Kazajistán e Islas Feroe
El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una ligera ventaja para Islas Feroe, que ganó tres veces por una sola de Kazajistán, con dos empates de por medio. En las contadas ocasiones que se vieron las caras hubo bastante paridad en el marcador, aunque los europeos llevan algo más de gol a favor, nueve contra siete.
El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Islas Feroe empató 1-1 de local frente a Kazajistán. Antes de eso, en 2025, los feroeses se habían quedado con un ajustado 1-0.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA Nations League
|18/11/2025
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-0
|Friendlies
|11/10/2013
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2013
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|2-1
|Friendlies
|26/04/2003
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|3-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Kazajistán suma 1 punto en el torneo.
- Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.