Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la necesidad de cortar una racha que no termina de despegar en esta Liga de Naciones.

Ninguno de los dos pudo ganar en la última fecha y ambos pelean en la zona baja de su grupo, así que los puntos valen doble para acomodarse en la tabla.

Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado después de caer 1-2 como local ante Moldavia, un resultado que se suma a la derrota previa ante Eslovaquia. El equipo acumula apenas un punto en tres presentaciones y necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgado del grupo.

Islas Feroe, en cambio, no conoce la derrota en lo que va del certamen aunque tampoco pudo cerrar un triunfo. Empató 1-1 con Eslovaquia de local y antes había igualado ante Moldavia, por lo que llega a este partido como un equipo difícil de vencer pero que todavía busca su primera alegría grande de la Liga de Naciones.

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El historial entre Kazajistán e Islas Feroe

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una ligera ventaja para Islas Feroe, que ganó tres veces por una sola de Kazajistán, con dos empates de por medio. En las contadas ocasiones que se vieron las caras hubo bastante paridad en el marcador, aunque los europeos llevan algo más de gol a favor, nueve contra siete.

El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Islas Feroe empató 1-1 de local frente a Kazajistán. Antes de eso, en 2025, los feroeses se habían quedado con un ajustado 1-0.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA Nations League 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Kazajistán suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Islas Feroe suma 3 puntos en el torneo.