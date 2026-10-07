Modric se refirió a la situación de Cristiano Ronaldo en Portugal tras la despedida de Messi

El capitán del seleccionado croata lamentó la repentina salida de CR7 del combinado luso y espera que pueda tener su merecido homenaje.

La despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina volvió a traer a la mesa la eterna comparación con Cristiano Ronaldo. Mientras que Leo se marchó de la Albiceleste con un estadio repleto y entre cientos de homenajes, CR7 abandonó la concentración de Portugal por la puerta de atrás y su futuro en el combinado luso es incierto.

Precisamente horas antes del encuentro con Benín, Ronaldo publicó una extensa carta explicando los motivos de su salida de la Selección de Portugal y quien tomó la palabra sobre la situación del atacante de Al-Nassr fue su excompañero Luka Modric.

“No he hablado con él. Es difícil decir algo, porque no sé exactamente qué ha pasado. Es una pena ver que esto está pasando con Cristiano en su país, pero creo que van a encontrar una solución porque Cris merece una despedida a lo grande“, comentó Modric en diálogo con El Larguero.

🗣️ 🇵🇹 @lukamodric10, sobre la situación de Cristiano en Portugal: "Es una PENA ver lo que está pasando"



👏 "Encontrarán una solución, porque 'Cris' merece una despedia a lo GRANDE si lo deja"



🔚"No sé qué pasó, pero es el jugador más grande de Portugal y merece otro final" pic.twitter.com/MdIqCQ2jX9 — El Larguero (@ellarguero) October 6, 2026

“Espero que se solucione, porque Cristiano es el jugador más grande de la historia de Portugal. Merece otra despedida y otro fin en la selección“, cerró el experimentado mediocampista del AC Milan.

Luka Modric también habló sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina

“Es una pena que se despide, pero ya es su decisión y hay que respetarlo. Ha hecho algo increíble con la selección, ha ganado el Mundial que quería y es uno de los mejores jugadores del mundo“, expresó Luka al ser consultado por el último partido de Messi con Argentina.

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“Ha sido un placer verlo jugar, aunque he sufrido mucho contra él. Fue un placer verlo jugar, de verdad, porque es un jugador único y le deseo suerte“, completó Modric en zona mixta luego de la derrota de Croacia ante España.