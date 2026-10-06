Cristiano Ronaldo apuntó contra Jorge Jesús tras el escándalo en la Selección de Portugal: “Todo el mundo lo sabe”

El crack de 41 años rompió el silencio con un extenso comunicado para revelar su postura al respecto.

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista durante las últimas semanas, por lo que sucedió durante la fecha FIFA. Vale recordar que se enojó con Jorge Jesús y abandonó la concentración, lo que derivó en un escándalo que acaparó la atención de todo el ambiente. En ese sentido, este martes 6 de octubre rompió el silencio y reveló todos los detalles.

El astro que comanda futbolísticamente la Selección de Portugal desde hace más de 20 años, llevó a cabo una decisión inédita en su exitosa carrera. En medio de ese contexto, se reveló que quiere seguir jugando para su país. Además, emitió un extenso comunicado que publicó en sus cuentas personales, donde se encargó de dar a conocer su versión de los hechos.

Cristiano Ronaldo, astro de la Selección de Portugal.

El comunicado de Cristiano Ronaldo

“Como prometí, decidí relatar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon el último campamento de entrenamiento de la Selección Nacional. Tras el Mundial 2026 preparé una carta al pueblo portugués, que aún conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo.

Al final de la competición, ya en el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el Presidente de la Federación me pidió e insistió en que reconsiderara la decisión de irme, porque la FPF quería que continuara. Inmediatamente después me preguntó mi opinión sobre el nombre del actual seleccionador, que estaba considerando junto a otros nombres que no me reveló.

Cristiano Ronaldo, astro de la Selección de Portugal. (Getty Images)

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Le dije al Presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la elección correcta. Por eso, el día que se presentó al actual seleccionador, estaba genuinamente feliz con la elección. Era la opción adecuada, como están confirmando los resultados.

Unos días después recibí un primer contacto del nuevo seleccionador nacional diciendo que le gustaría reunirse conmigo en persona. Dije que sí y lo programamos para el final de mis vacaciones. Nos reunimos en la Cidade do Futebol, donde mi club realizaba su campamento de pretemporada.

Ese día el seleccionador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó, allí mismo, un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último, y que por razones de gestión física siempre haría tres o cuatro cambios por partido.

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En ese momento planteó la posibilidad de que no viajara con la selección nacional a Noruega y Dinamarca. Propuso que jugara el primer partido y me quedara en Portugal, para reunirme luego antes del partido en el Dragão. Rechacé esta propuesta de inmediato. Me parecía obvio que no podía aceptarla. No era porque no jugara los partidos en el extranjero que iba a dejar de capitanear nuestro equipo.

Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo. El seleccionador acabó por estar de acuerdo con mi análisis. Esta conversación contó con la presencia de Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, la persona a la que el actual seleccionador informó durante toda la temporada pasada y uno de los responsables de su fichaje por el club en 2025.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. (Getty Images)

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En la víspera del inicio del campamento el seleccionador vino a mi casa en Lisboa, a su petición, para otra conversación conmigo. La charla fue tranquila y todos los principios acordados en agosto se mantuvieron. Jugué el partido en Alvalade y, aunque fui sustituido, no hice de ello un problema. Le puse la brazalete a Bruno Fernandes yo mismo, lejos de imaginar que podría estar dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la Selección Nacional.

Lo que me importaba ese día era nuestra victoria. Ganar siempre es bueno; en Portugal y por mi país, aún mejor. A la hora de la comida el día del partido en Noruega, un asistente del seleccionador se acercó a la mesa donde el grupo almorzaba e informó que el seleccionador quería hablar conmigo. Para mi absoluta sorpresa, el seleccionador me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos.

Estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre, y pensando que no jugaría ese día. Sin ningún problema. Esta petición era algo ajeno a mi plan de recuperación física y entrenamiento —porque solo iba a jugar el día 4 en el Dragão— pero, por supuesto, dije que sí.

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Me respondió que entonces debía estar listo porque jugaría 30 minutos. El resto todo el mundo lo sabe. Calenté desde el medio tiempo, vi pasar los minutos, y no me llamaron.

El seleccionador había roto su palabra conmigo.