La Selección de Benín despidió a Messi, agradeció a Argentina y chicaneó: “La próxima ganaremos”

La fecha FIFA de septiembre y octubre tuvo varios fines para la Selección Argentina. El reencuentro tras la final perdida en el Mundial 2026, los indicios de la continuidad de Scaloni al mando del equipo, las primeras caras nuevas que empezarán a asomarse con más frecuencia y, sobre todo, despedir a Lionel Messi de la Albiceleste.

Es que el pasado 31 de agosto, mediante su cuenta de Instagram, Leo puso fin a su ciclo en la Selección y se organizó su despedida dentro de una cancha en esta fecha FIFA. Puntualmente, en el amistoso ante Benín, que también finiquitó la seguidilla de tres partidos que jugó Argentina en suelo nacional.

El triunfo por 3 a 0 ante el combinado de África Occidental fue, sin dudas, el más parejo de los tres. Es que la Selección se floreó ante Bolivia y Burkina Faso, con un 4 a 0 y 7 a 0 en el marcador respectivamente. Benín le complicó un poco más el panorama, llegando incluso a atorar la defensa nacional con sus contraataques veloces.

Lo cierto es que los beninenses lograron sostener el 0 a 0 hasta el entretiempo, pero Messi inclinó la balanza con dos asistencias y un gol para que Argentina terminara goleando. Luego del partido, las cuentas oficiales de Benín en las redes sociales dejaron un mensaje para Leo, para toda la Selección y para el país en general.

“Gracias, Leo Messi. Eres un modelo para millones de benineses. Gracias por todas esas emociones y por el honor de haber disputado tu último partido frente a Benín. Todos los argentinos son bienvenidos en Benín“, comenzó el comunicado.

Luego, aprovechando los diferentes públicos que tienen las redes, el seleccionado africano dejó dos mensajes similares, pero distintos a la vez. Incluso, en X (ex Twitter) deslizaron una chicana para una posible revancha: “Para un país de casi 15 millones de habitantes, ver a una leyenda como tú pisar el césped frente a nuestros jugadores representa algo inmenso. Ese momento quedará grabado en nuestras memorias. La próxima vez (sin ti) seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo“.

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La chicana de Benín en X (Captura)

En Instagram, en cambio, dejaron un posteo más solemne: “Para un país de casi 15 millones de habitantes, ver a una leyenda como tú pisando el terreno de juego contra nuestros jugadores representa algo inmenso. Este momento permanecerá grabado en nuestros recuerdos. Le has dado a todo un pueblo emociones que nunca olvidaremos. Messi, tú y todos los argentinos, siempre serás bienvenido en Benín. Desde Buenos Aires hasta Cotonú, el fútbol nos seguirá uniendo”.

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Cuándo vuelve a jugar Argentina

El combinado dirigido por Lionel Scaloni tendrá una pausa de poco más de un mes hasta volver al ruedo nuevamente. En lo que será la primera ocasión sin Messi entre los convocados, la Selección Argentina volverá a jugar en la fecha FIFA de noviembre de 2026, que se llevará a cabo del 9 al 17 de noviembre de 2026, con un máximo de dos partidos por selección.

Respecto a los posibles rivales y sedes, aún AFA no ha hecho anuncios oficiales, aunque una posibilidad latente es que se dispute la tan dilatada gira por Asia, que en un principio se iba a disputar en esta fecha FIFA, pero fue pospuesta para que la despedida de Messi pueda darse en Argentina.

En las próximas semanas, habrá novedades concretas respecto a rivales, sedes y fechas exactas para la ventana de noviembre.

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Los resultados de la Selección Argentina en esta fecha FIFA

Argentina 4-0 Bolivia | Estadio Mario Alberto Kempes

Argentina 7-0 Burkina Faso | Estadio Monumental

Argentina 3-0 Benín | Estadio Monumental

En síntesis