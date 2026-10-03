Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Este domingo 4 de octubre, Países Bajos se mide otra vez con Serbia, apenas una semana después de haberla enfrentado en la misma fase de grupos de la Liga de Naciones.

El invicto parcial de los neerlandeses y el mal arranque serbio marcan un pronóstico claro, aunque en el fútbol la lógica no siempre se cumple. Para Serbia, que todavía no sumó un punto, el partido es una chance de frenar la caída antes de que la clasificación se le escape del todo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega con paso firme: viene de empatar 2-2 como visitante ante Grecia, después de haber vencido justamente a este mismo rival por 2-1 y de igualar 1-1 con Alemania de local. Son tres partidos sin perder y con el funcionamiento mostrando solidez, algo que lo mantiene entre los candidatos a seguir arriba en su grupo.

Serbia, en cambio, no logra despegar. Cayó 0-2 ante Alemania como visitante, perdió 1-2 con los propios neerlandeses en la fecha anterior y también se llevó una derrota por 1-2 frente a Grecia. Tres presentaciones, tres derrotas y cero puntos que empiezan a complicar cualquier aspiración de la selección en esta Liga de Naciones.

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El historial entre Países Bajos y Serbia

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor de Países Bajos, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. El más reciente fue hace apenas unos días, cuando Serbia cayó 1-2 de local; el otro se remonta a 2006, con triunfo neerlandés por 1-0. En total, Países Bajos convirtió tres goles y solo recibió uno, un dominio que se repite cada vez que estos dos se cruzan.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Serbia vs. Países Bajos 1-2 UEFA Nations League 11/06/2006 Serbia vs. Países Bajos 0-1 FIFA World Cup

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis