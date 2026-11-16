Alemania vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Alemania llega con la ventaja en el historial pero Países Bajos viene de meterle siete goles a Grecia y eso cambia cualquier pronóstico. Un clásico europeo que esta vez también define posiciones en la Liga de Naciones.
No se trata solo de orgullo continental: ambos pelean por escalar en la tabla general del certamen, y un resultado adverso puede complicar las cuentas de cara a lo que resta.
La actualidad de ambos equipos
Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia de visitante, un resultado que le devolvió algo de confianza después del empate sin goles ante Grecia. Está 21° con 8 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo el poderío habitual del equipo pero que obliga a sumar de local para acomodarse.
Países Bajos atraviesa un presente mucho más sólido: goleó 7-0 a Grecia en su última presentación y antes había vencido 2-1 a Serbia. Son 11 puntos en 5 juegos y el 11° puesto, con una efectividad que lo pone como candidato a seguir trepando si logra sostener ese nivel ofensivo también como visitante.
El historial entre Alemania y Países Bajos
El historial entre ambos es larguísimo y parejo: 49 enfrentamientos, con 18 victorias para Alemania, 12 para Países Bajos y 19 empates, además de una diferencia de goles mínima a favor de los alemanes. En los últimos diez cruces la balanza se inclinó apenas hacia el lado neerlandés, con triunfos como el 3-0 de 2018 y el 2-4 de 2019, aunque también hubo empates repetidos que marcan lo parejo de la rivalidad. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Países Bajos vs. Alemania
|1-1
|UEFA Nations League
|14/10/2024
|Alemania vs. Países Bajos
|1-0
|UEFA Nations League
|10/09/2024
|Países Bajos vs. Alemania
|2-2
|UEFA Nations League
|26/03/2024
|Alemania vs. Países Bajos
|2-1
|Friendlies
|29/03/2022
|Países Bajos vs. Alemania
|1-1
|Friendlies
|06/09/2019
|Alemania vs. Países Bajos
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Países Bajos vs. Alemania
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/11/2018
|Alemania vs. Países Bajos
|2-2
|UEFA Nations League
|13/10/2018
|Países Bajos vs. Alemania
|3-0
|UEFA Nations League
|14/11/2012
|Países Bajos vs. Alemania
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Alemania suma 8 puntos en el torneo.
- Países Bajos suma 11 puntos en el torneo.