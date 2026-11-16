Alemania vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Alemania llega con la ventaja en el historial pero Países Bajos viene de meterle siete goles a Grecia y eso cambia cualquier pronóstico. Un clásico europeo que esta vez también define posiciones en la Liga de Naciones.

No se trata solo de orgullo continental: ambos pelean por escalar en la tabla general del certamen, y un resultado adverso puede complicar las cuentas de cara a lo que resta.

La actualidad de ambos equipos

Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia de visitante, un resultado que le devolvió algo de confianza después del empate sin goles ante Grecia. Está 21° con 8 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo el poderío habitual del equipo pero que obliga a sumar de local para acomodarse.

Países Bajos atraviesa un presente mucho más sólido: goleó 7-0 a Grecia en su última presentación y antes había vencido 2-1 a Serbia. Son 11 puntos en 5 juegos y el 11° puesto, con una efectividad que lo pone como candidato a seguir trepando si logra sostener ese nivel ofensivo también como visitante.

El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos es larguísimo y parejo: 49 enfrentamientos, con 18 victorias para Alemania, 12 para Países Bajos y 19 empates, además de una diferencia de goles mínima a favor de los alemanes. En los últimos diez cruces la balanza se inclinó apenas hacia el lado neerlandés, con triunfos como el 3-0 de 2018 y el 2-4 de 2019, aunque también hubo empates repetidos que marcan lo parejo de la rivalidad. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Países Bajos vs. Alemania 1-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis