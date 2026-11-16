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Liga de Naciones

Alemania vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones
Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Alemania llega con la ventaja en el historial pero Países Bajos viene de meterle siete goles a Grecia y eso cambia cualquier pronóstico. Un clásico europeo que esta vez también define posiciones en la Liga de Naciones.

No se trata solo de orgullo continental: ambos pelean por escalar en la tabla general del certamen, y un resultado adverso puede complicar las cuentas de cara a lo que resta.

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La actualidad de ambos equipos

Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia de visitante, un resultado que le devolvió algo de confianza después del empate sin goles ante Grecia. Está 21° con 8 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo el poderío habitual del equipo pero que obliga a sumar de local para acomodarse.

Países Bajos atraviesa un presente mucho más sólido: goleó 7-0 a Grecia en su última presentación y antes había vencido 2-1 a Serbia. Son 11 puntos en 5 juegos y el 11° puesto, con una efectividad que lo pone como candidato a seguir trepando si logra sostener ese nivel ofensivo también como visitante.

El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos es larguísimo y parejo: 49 enfrentamientos, con 18 victorias para Alemania, 12 para Países Bajos y 19 empates, además de una diferencia de goles mínima a favor de los alemanes. En los últimos diez cruces la balanza se inclinó apenas hacia el lado neerlandés, con triunfos como el 3-0 de 2018 y el 2-4 de 2019, aunque también hubo empates repetidos que marcan lo parejo de la rivalidad. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, terminó 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Países Bajos vs. Alemania1-1UEFA Nations League
14/10/2024Alemania vs. Países Bajos1-0UEFA Nations League
10/09/2024Países Bajos vs. Alemania2-2UEFA Nations League
26/03/2024Alemania vs. Países Bajos2-1Friendlies
29/03/2022Países Bajos vs. Alemania1-1Friendlies
06/09/2019Alemania vs. Países Bajos2-4UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019Países Bajos vs. Alemania2-3UEFA European Championship Qualifiers
19/11/2018Alemania vs. Países Bajos2-2UEFA Nations League
13/10/2018Países Bajos vs. Alemania3-0UEFA Nations League
14/11/2012Países Bajos vs. Alemania0-0Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Alemania suma 8 puntos en el torneo.
  • Países Bajos suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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