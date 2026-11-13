Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones
Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatarse 2-2, Países Bajos y Grecia se vuelven a cruzar y esta vez no hay margen para dejar puntos en el camino.

Los dos llegan con ocho unidades y una posición incómoda en la tabla, así que el que gane respira y el que pierde se complica en serio.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos viene de un triunfo 2-1 ante Serbia que le devolvió algo de calma después de varios tropiezos en este arranque de Liga de Naciones. Igual, estar 17° entre 54 equipos no es la foto que esperaba un candidato habitual a pelear arriba, y necesita ratificar esa mejora para despegarse de la zona incómoda.

Grecia tampoco cierra la puerta con el empate 0-0 que rescató ante Alemania, un resultado que le sirvió para sostenerse con los mismos ocho puntos que su rival de turno. El equipo mostró que puede incomodar de visitante, como ya lo hizo ante el propio Países Bajos, y llega con la confianza de no haber perdido en sus últimas presentaciones.

El historial entre Países Bajos y Grecia

El historial es claramente favorable a los neerlandeses: de doce enfrentamientos ganaron nueve, apenas uno quedó para Grecia y hubo dos empates, con una diferencia de gol abultada a favor de Países Bajos (26 a 5). El duelo más reciente, igual, fue parejo: terminaron 2-2 hace poco más de un mes, en un partido que mostró que la distancia entre ambos se achicó bastante respecto a lo que indica la historia.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Grecia vs. Países Bajos2-2UEFA Nations League
16/10/2023Grecia vs. Países Bajos0-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2023Países Bajos vs. Grecia3-0UEFA European Championship Qualifiers
01/09/2016Países Bajos vs. Grecia1-2Friendlies
27/04/2004Países Bajos vs. Grecia4-0Friendlies
04/12/1991Grecia vs. Países Bajos0-2UEFA European Championship Qualifiers
21/11/1990Países Bajos vs. Grecia2-0UEFA European Championship Qualifiers
16/12/1987Grecia vs. Países Bajos0-3UEFA European Championship Qualifiers
25/03/1987Países Bajos vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
14/04/1982Países Bajos vs. Grecia1-0Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.
  • Grecia suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones