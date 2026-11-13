Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatarse 2-2, Países Bajos y Grecia se vuelven a cruzar y esta vez no hay margen para dejar puntos en el camino.
Los dos llegan con ocho unidades y una posición incómoda en la tabla, así que el que gane respira y el que pierde se complica en serio.
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos viene de un triunfo 2-1 ante Serbia que le devolvió algo de calma después de varios tropiezos en este arranque de Liga de Naciones. Igual, estar 17° entre 54 equipos no es la foto que esperaba un candidato habitual a pelear arriba, y necesita ratificar esa mejora para despegarse de la zona incómoda.
Grecia tampoco cierra la puerta con el empate 0-0 que rescató ante Alemania, un resultado que le sirvió para sostenerse con los mismos ocho puntos que su rival de turno. El equipo mostró que puede incomodar de visitante, como ya lo hizo ante el propio Países Bajos, y llega con la confianza de no haber perdido en sus últimas presentaciones.
El historial entre Países Bajos y Grecia
El historial es claramente favorable a los neerlandeses: de doce enfrentamientos ganaron nueve, apenas uno quedó para Grecia y hubo dos empates, con una diferencia de gol abultada a favor de Países Bajos (26 a 5). El duelo más reciente, igual, fue parejo: terminaron 2-2 hace poco más de un mes, en un partido que mostró que la distancia entre ambos se achicó bastante respecto a lo que indica la historia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Grecia vs. Países Bajos
|2-2
|UEFA Nations League
|16/10/2023
|Grecia vs. Países Bajos
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2023
|Países Bajos vs. Grecia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/09/2016
|Países Bajos vs. Grecia
|1-2
|Friendlies
|27/04/2004
|Países Bajos vs. Grecia
|4-0
|Friendlies
|04/12/1991
|Grecia vs. Países Bajos
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/11/1990
|Países Bajos vs. Grecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/12/1987
|Grecia vs. Países Bajos
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/1987
|Países Bajos vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/04/1982
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
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- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.
- Grecia suma 8 puntos en el torneo.