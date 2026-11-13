Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatarse 2-2, Países Bajos y Grecia se vuelven a cruzar y esta vez no hay margen para dejar puntos en el camino.

Los dos llegan con ocho unidades y una posición incómoda en la tabla, así que el que gane respira y el que pierde se complica en serio.

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos viene de un triunfo 2-1 ante Serbia que le devolvió algo de calma después de varios tropiezos en este arranque de Liga de Naciones. Igual, estar 17° entre 54 equipos no es la foto que esperaba un candidato habitual a pelear arriba, y necesita ratificar esa mejora para despegarse de la zona incómoda.

Grecia tampoco cierra la puerta con el empate 0-0 que rescató ante Alemania, un resultado que le sirvió para sostenerse con los mismos ocho puntos que su rival de turno. El equipo mostró que puede incomodar de visitante, como ya lo hizo ante el propio Países Bajos, y llega con la confianza de no haber perdido en sus últimas presentaciones.

El historial entre Países Bajos y Grecia

El historial es claramente favorable a los neerlandeses: de doce enfrentamientos ganaron nueve, apenas uno quedó para Grecia y hubo dos empates, con una diferencia de gol abultada a favor de Países Bajos (26 a 5). El duelo más reciente, igual, fue parejo: terminaron 2-2 hace poco más de un mes, en un partido que mostró que la distancia entre ambos se achicó bastante respecto a lo que indica la historia.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Grecia vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 16/10/2023 Grecia vs. Países Bajos 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2023 Países Bajos vs. Grecia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 01/09/2016 Países Bajos vs. Grecia 1-2 Friendlies 27/04/2004 Países Bajos vs. Grecia 4-0 Friendlies 04/12/1991 Grecia vs. Países Bajos 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/11/1990 Países Bajos vs. Grecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/12/1987 Grecia vs. Países Bajos 0-3 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/1987 Países Bajos vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/04/1982 Países Bajos vs. Grecia 1-0 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis